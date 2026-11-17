NEW YORK (Goobjoog News) — Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta oo Talaado ah, 17-ka Nofeembar 2026, kulan gaar ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya, iyadoo diiradda ugu weyn la saarayo mustaqbalka Hawlgalka Taageerada iyo Xasillinta Midowga Afrika ee Soomaaliya AUSSOM.
Kulanka oo lagu qabanayo xarunta Qaramada Midoobay 10:00 subaxnimo waqtiga New York—6:00 fiidnimo waqtiga Muqdisho wuxuu ahaanayaa mid xiran oo aan si toos ah loogu baahin doonin warbaahinta. Jadwalka rasmiga ah wuxuu kulanka ku qorayaa ajandaha guud ee “Xaaladda Soomaaliya.”
Goluhu wuxuu warbixin ka dhageysan doonaa Martin Kimani, oo ah Kaaliyaha Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Afrika ee waaxyaha siyaasadda, nabad-dhisidda iyo hawlgallada nabadda.
Waxaa sidoo kale warbixin jeedinaya El Hadji Ibrahima Diene, Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya iyo Madaxa AUSSOM.
Ajandaha la xaqiijiyey wuxuu xoogga saaraya xaaladda AUSSOM, taageerada saadka ee uu bixiyo Xafiiska Taageerada. Qaramada Midoobay ee Soomaaliya—UNSOS iyo hubanti la’aanta ka jirta maalgelinta iyo joogitaanka ciidamada Midowga Afrika. Waxaa kale oo la filayaa warbixin ku saabsan shaqada Guddiga Cunaqabateynta Al-Shabaab ee Qaraarka 2713.
Kulanka ayaa dhacaya xilli la isku khilaafsan yahay muddada ay UNSOS sii wadi karto taageerada AUSSOM. Dalalka ciidamada ku biiriya hawlgalka waxay codsadeen taageero u dhexeysa 18 ilaa 24 bilood, halka Mareykanku soo jeediyey muddo 12 bilood ah oo lagu soo afjarayo hawlaha UNSOS, AUSSOM-na loogu diyaarinayo ka-maaranka taageeradaas.
Khilaafka doorashooyinka, wax-ka-beddellada dastuurka, go’aannadii Maxkamadda Sare iyo fashilka wada-hadallada Dowladda Federaalka iyo mucaaradka waxay qayb ka yihiin xaaladda siyaasadeed ee uu kulanku kusoo beegmayo.
Hase yeeshee, jadwalka rasmiga ahi si gaar ah uguma qorin arrimahaas qodobbo madax-bannaan; waxaa suuragal ah in lagu soo qaado marka laga hadlayo xasilloonida guud iyo awoodda Soomaaliya u leedahay hoggaaminta kala-guurka amniga.
Dooddan ayaa muhiimad dheeraad ah yeelanaysa kaddib markii hawlgalkii siyaasadeed ee UNTMIS la soo afjaray 31-kii Oktoobar, iyadoo aan la magacaabin hay’ad siyaasadeed oo gaar ah oo beddesha kaalintii Qaramada Midoobay ee dhexdhexaadinta dowladda, mucaaradka iyo dowlad-goboleedyada.
From the comments