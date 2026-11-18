Wasiirka Howlaha Guud ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Ayuub Ismaaciil, ayaa jawaab ka bixiyay hadal uu saaka bartiisa X ku baahiyay Anwar Gargash, Lataliyaha Diblomaasiyadda Madaxweynaha Imaaraadka Carabta, kaasoo dhaliilay mowqifkii Madaxweynaha Soomaaliya ee ku aaddanaa Imaaraadka, ee uu xalay jeediyay.
Wasiir Ayuub Ismaaciil ayaa Imaaraadka ku eedeeyay inuu dhaqaalihiisa u adeegsaday xoojinta kala-qaybsanaanta Soomaaliya, wiiqidda hay’adaha dowladda iyo fududeynta faragelinta shisheeye, oo uu ku sheegay inay ku jirto Israa’iil.
Wuxuu sidoo kale sheegay in tallaabooyinkaas ay dhaawacayaan madaxbannaanida iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed.
From the comments