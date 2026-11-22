Musharraxnimada dowladda Imaaraadka Carabta ee xilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa wajahday caqabad diblomaasiyadeed, kaddib markii Britain, Faransiiska iyo Shiinaha ay codadkooda ku diideen diblomaasiyadda Imaaraadka ee Lana Zaki Nusseibeh, sida lagu sheegay natiijada wareeggii sagaalaad ee codbixinta hordhaca ah ee Golaha Ammaanka.
Natiijada codbixintan oo ay baahiyeen warbaahinta caalamiga ah ayaa muujinaysa in Lana Nusseibeh oo Musharaxa Imaaraadku ay heshay toddoba cod oo taageero ah, halka lix dal ay ka horyimaadeen musharraxnimadeeda, laba dalna ay ka aamuseen codbixinta.
Warbixinnada laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in saddexda dal ee Britain, Faransiiska iyo Shiinaha ay ka mid ahaayeen kuwa diiday musharraxnimadeeda, inkastoo Mareykanka iyo Ruushka la sheegay inay taageero u muujiyeen.
Diidmada saddexdan dal ayaa ah caqabad weyn, maadaama ay dhammaantood ka mid yihiin shanta waddan ee joogtada ah ee Golaha Ammaanka, kuwaas oo leh awoodda diidmada qayaxan ee loo yaqaan Veto.
Nusseibeh ayaa ah diblomaasiyad muddo dheer ka soo shaqeysay siyaasadda arrimaha dibadda ee Imaaraadka, waxayna hadda ka mid tahay masuuliyiinta sare ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalkaas.
Musharraxnimadeeda ayaa timid xilli ay Qaramada Midoobay waddo hannaan lagu dooranayo qofka beddeli doona Xoghayaha Guud ee hadda haya xilka, António Guterres, oo muddadiisa xilku ku eg tahay dhammaadka bisha December 2026.
Doorashada Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay waxaa go’aamiya Golaha Ammaanka oo marka hore soo jeediya musharrax, kaddibna Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ansixiyo. Sidaas darteed, taageerada shanta dal ee joogtada ah ayaa door weyn ku leh hannaanka magacaabista.
Dhanka kale, tartanka xilkan ayaa waxaa ku loollamaya dhowr musharrax oo ka kala socda dalal kala duwan. Waxaa ka mid ah Rebeca Grynspan oo u dhalatay Costa Rica, taas oo wareegyo hore hoggaanka u haysay, iyo Rafael Grossi oo u dhashay Argentina.
Diidmada ay la kulantay musharraxadda Imaaraadka ayaa muujinaysa sida ay u adag tahay in la helo isku-raac diblomaasiyadeed oo ay wada aqbalaan quwadaha waaweyn ee ku jira Golaha Ammaanka.
From the comments