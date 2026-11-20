Dowladda Sacuudiga ayaa dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Xudayda ee galbeedka Yemen ugu baaqday inay isaga baxaan magaalada, iyadoo laga cabsi qabo in halkaasi laga fuliyo duqaymo milatari oo xooggan oo lagu beegsanayo fariisimaha kooxda Xuutiyiinta.
Xudayda ayaa ah magaalo xeebeed muhiimad istaraatiiji ah u leh kooxda Xuutiyiinta, maadaama ay ku taallo xeebta Badda Cas, isla markaana ay tahay xarunta ugu weyn ee ay dhinaca badda ka maamulaan.
Magaaladan ayaa sidoo kale leh deked muhiim ah oo la sheegay in loo adeegsado marin ay sahay iyo hub ku soo gaaraan Xuutiyiinta, iyadoo Iran lagu eedeeyo inay kooxdaasi hub siiso.
From the comments