Wadaad Mareykan ah oo lagu magacaabo John Hagee, kana mid ah dadka caanka ku ah faafinta diinta Masiixiga ee telefishinnada, ayaa sheegay in dhul ballaaran oo ka tirsan Bariga Dhexe uu Ilaahay u ballanqaaday dadka Yuhuudda, isaga oo taageeray aragti loo yaqaan Israa’iil Weyn (Greater Israel).
Hagee ayaa hadalkiisa ku sheegay in dhulalka uu aaminsan yahay in ballanqaadkaasi khuseeyo ay ka mid yihiin kala bar dhulka Masar, dhammaan dalalka Lubnaan, Suuriya, Urdun iyo Kuwait, iyo sidoo kale ku dhowaad afar meelood meel dhulka Sacuudiga.
Wadaadkan ayaa intaas ku daray in xilliga mustaqbalka ee uu rumeysan yahay inuu Ciise Masiix dib ugu soo laaban doono dunida, uu aragtidaas horseedi doono xaqiijinta Israa’iil ballaaran oo dhulkeedu ka gudbayo xuduudaha ay maanta leedahay.
Aragtidan ayaa dib u soo nooleynaysa doodda ku saabsan xiriirka ka dhexeeya Sahyuuniyadda Masiixiga (Christian Zionism), siyaasadda dowladda Israa’iil iyo qorshayaasha la xiriira ballaarinta dhulka ay Israa’iil maamusho.
Su’aasha ugu weyn ayaa ah sida ay isugu imanayaan caqiidooyinka diimeed ee kooxaha Masiixiyiinta Sahyuuniyiinta ah iyo siyaasadda Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, iyo saameynta ay aragtiyahaasi ku yeelan karaan mustaqbalka Bariga Dhexe.
Waxaa sidoo kale taagan walaac ku saabsan masiirka malaayiinta qof ee ku nool dalalka ay aragtidani sheeganayso, kuwaas oo dhulkooda iyo madaxbannaanidooda ay saameyn ku yeelan karto haddii fikradaha noocaas ahi isu beddelaan qorshayaal siyaasadeed ama kuwo dhuleed.
Barnaamij dukumentari ah oo Al Jazeera baahisay, islamarkaana cinwaankiisu yahay “Greater Israel” (Israa’iil Weyn) ayaa si qoto dheer u eegaya aragtidan, halka ay ka timid, doorka ay kooxaha Masiixiyiinta Sahyuuniyiinta ahi ku leeyihiin taageerada Israa’iil iyo su’aalaha ka dhashay mustaqbalka dalalka iyo bulshooyinka Bariga Dhexe.
Warbixintu waxay iftiiminaysaa isku dhaca suurtagalka ah ee u dhexeeya caqiidooyinka diimeed, dano siyaasadeed iyo xaqa ay shucuubta gobolka u leeyihiin dhulkooda iyo madaxbannaanidooda.
From the comments