Masar, Mareykanka, iyo Imaaraadka oo ka Wada-hadlay Amniga Badda Cas

Arrimaha dagaalka Suudaan, xiisadaha amni ee ka taagan Badda Cas iyo amniga biyaha ayaa kamid noqday qodobada ugu waaweyn ee looga hadlay wada-hadallo dhexmaray mas’uuliyiin ka kala socday Masar, Mareykanka iyo Imaaraadka Carabta.
Wada-hadalladan oo dhacay dhammaadkii toddobaadka ayaa kusoo beegmaya xilli ay sii kordhayaan walaacyada la xiriira xaaladda amni iyo siyaasadeed ee gobolka Badda Cas iyo Geeska Afrika.
Waxaa sidoo kale xaaladda sii murjinaya xasillooni-darrada dib uga soo cusboonaatay waqooyiga Itoobiya, kaddib markii dagaallo hor leh ay dib uga bilowdeen gobolka Tigray 23-kii Sebtembar, taas oo sare u qaaday walaaca laga qabo in colaaddaasi ay isku beddesho iska horimaad ballaaran oo gobolka saameeya.
From the comments