Trump, Xi Jinping iyo Putin oo Markii ugu Horreysay Yeelanaya Shir Saddex Geesood ah oo ka Dhacaya Shiinaha

Madaxda dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaa la filayaa inay toddobaadka soo socda magaalada Shenzhen ee dalka Shiinaha ku yeeshaan kulan saddex geesood ah oo taariikhi ah, kaas oo noqonaya shirkii ugu horreeyay ee ay si wadajir ah isugu yimaadaan hoggaamiyeyaasha saddexdan quwadood ee waaweyn.
Kulankan ayaa waxaa ka qeyb geli doona Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana la qorsheeyay inuu qabsoomo inta uu socdo shir-madaxeedka Iskaashiga Dhaqaalaha Aasiya iyo Baasifigga (APEC).
Aqalka Cad ayaa xaqiijiyay kulanka, kaas oo imanaya xilli ay dunidu wajahayo xiisado siyaasadeed iyo kuwo amni, gaar ahaan khilaafaadka la xiriira hubka nukliyeerka, dagaalka Iiraan iyo loollanka siyaasadeed ee u dhexeeya quwadaha waaweyn.
Donald Trump ayaa la sheegay inuu doonayo in kulanka uu fursad u noqdo sidii saddexda dal ay uga wada hadli lahaayeen kaydka hubka nukliyeerka iyo suuragalnimada in la gaaro hannaan cusub oo lagu xakameeyo hubka halista ah.
Wada-hadalladan ayaa dhacaya sagaal bilood kaddib markii uu dhammaaday heshiiskii New START ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Ruushka, kaas oo xaddidayay tirada hubka nukliyeerka ee labada dal. Heshiiskaasi wuxuu soo afjaray muddo ka badan 50 sano oo ay labada dal ku jireen nidaamyo heshiisyo lagu xakameynayay hubkooda nukliyeerka.
Trump ayaa horay u diiday soo jeedin Ruushku ku doonayay in heshiiska muddo hal sano ah lagu kordhiyo, isaga oo ku adkeystay in loo baahan yahay heshiis cusub oo casri ah, kaas oo sidoo kale lagu daro Shiinaha.
Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, saraakiil ka tirsan maamulka Trump ayaa hoos u dhigay rajada laga qabo in kulankan lagu gaaro heshiis rasmi ah, iyaga oo tilmaamay in ujeeddada ugu weyn ay tahay in la bilaabo wada-hadallo ku saabsan mustaqbalka xakameynta hubka nukliyeerka. Dhanka kale, xogaha Machadka Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Nabadda ee Stockholm ayaa muujinaya in Ruushka uu haysto tirada ugu badan ee madaxyada nukliyeerka, waxaana ku xiga Mareykanka iyo Shiinaha.
Waxaa sidoo kale la filayaa in Trump uu kulanka kala hadlo Xi Jinping iyo Vladimir Putin dagaalka Iiraan iyo saameynta uu ku leeyahay amniga caalamka, halka aan la filayn in si gaar ah looga hadlo dagaalka Ruushka iyo Ukraine.
Kulanka Shenzhen ayaa durba dhaliyay isbarbardhigyo lala sameeyay shirkii Yalta ee sanadkii 1945-kii, kaas oo ay isugu yimaadeen hoggaamiyeyaashii Mareykanka, Britain iyo Midowgii Soofiyeeti, si ay uga arrinsadaan qaab-dhismeedka siyaasadeed ee dunida kaddib dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka.
Afhayeenka Aqalka Kremlin-ka, Dmitry Peskov, ayaa meesha ka saaray in labada shir si toos ah loo barbar dhigo, isaga oo sheegay in heshiis kasta oo lagu gaaro Shenzhen aan lagu khasbi karin dalal kale, inkasta oo uu kulanka ku tilmaamay mid aad muhiim u ah.
Dhanka kale, Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyy ayaa walaac ka muujiyay in kulanka saddexda hoggaamiye uu isu beddeli karo madal looga wada hadlo heshiis la xiriira dagaalka Ukraine, iyadoo Kyiv aan qeyb ka ahayn wada-hadallada.
Kulankan ayaa indhaha caalamka soo jiitay, maadaama uu isu keenayo hoggaamiyeyaasha saddex dal oo saameyn weyn ku leh siyaasadda, dhaqaalaha iyo amniga caalamka.
From the comments