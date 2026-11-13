Scott Colom oo Noqday Senatarkii Ugu Horreeyey oo Madow Ah ee Mississippi Laga Soo Doorto Tan iyo 1881

JACKSON (Goobjoog News) — Scott Colom ayaa ku guuleystay kursiga Aqalka Senate-ka Mareykanka ee gobolka Mississippi, isaga oo noqday senatarkii ugu horreeyey ee madow ah ee gobolkaas matala tan iyo dhammaadkii xilligii dib-u-dhiska Mareykanka in ka badan 145 sano ka hor.
Colom oo ka tirsan Xisbiga Dimuqraadiga ayaa si lama filaan ah uga adkaaday senatarkii xilka hayey ee Jamhuuriga Cindy Hyde-Smith.
Natiijooyinka la soo ururiyey waxay muujinayaan inuu ku horreeyey ku dhowaad 4,600 cod farqi qiyaastii 0.5 dhibic boqolley ah halka Hyde-Smith ay aqbashay natiijada una hambalyeysay.
Guushan waxay Colom ka dhigaysaa qofkii saddexaad ee madow ah ee Mississippi ku metela Senate-ka.
Hiram Revels iyo Blanche Bruce ayaa gobolka matalay xilligii dib-u-dhiska ee ka dambeeyey Dagaalkii Sokeeye; Bruce ayaana ahaa senatarkii ugu dambeeyey ee madow ah ee Mississippi, isagoo xilka ka degay 1881.
Colom oo 43 jir ah ayaa tan iyo 2016 ahaa xeer-ilaaliyaha afar degmo oo ku yaalla waqooyi-bari Mississippi.
Madaxweyne Joe Biden ayaa 2022 u magacaabay garsoore federaal ah, balse magacaabistiisa waxaa hor istaagtay Hyde-Smith haweeneyda uu hadda kaga adkaaday doorashada Senate-ka.
Ololihiisa wuxuu xoogga saaray qiimaha nolosha, shidaalka, daryeelka caafimaadka iyo waxbarashada. Wuxuu sidoo kale taageero xooggan ka helay codbixiyeyaasha madow, inkasta oo taageerayaashiisu sheegeen in guushu ka dhalatay isbahaysi ay ku mideysnaayeen bulshooyin kala duwan oo gobolka ah.
Natiijadu waa isbeddel siyaasadeed oo weyn, maadaama Mississippi ay muddo dheer ahayd gobol ay Jamhuuriyiintu ku xooggan yihiin. Colom wuxuu noqonayaa Dimuqraadigii ugu horreeyey ee gobolka looga doorto Senate-ka Mareykanka tan iyo 1982, isagoo jebiyey saadaashii laga qabay gobol uu Donald Trump farqi weyn kaga guuleystay doorashadii 2024.
Guusha Colom ma aha oo keliya kursi xisbi kale la wareegay; waxay astaan u tahay isbeddel taariikhi ah oo ka dhacay gobol ay raad weyn ku leeyihiin addoonsiga, kala-soocidda midabka iyo cabburintii codbixiyeyaasha madow.
From the comments