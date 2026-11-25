Khaliifa Xaftar, ayaa booqashadiisii ugu horreysay ee la og yahay ku tegay magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga, xilli ay socdaan dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu doonayo in la isu soo dhaweeyo dhinacyada siyaasadeed iyo kuwa milatari ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya.
Xaftar ayaa Talaadadii 24-ka November gaaray Ankara, halkaas oo garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyay Taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Turkiga, Jeneraal Selçuk Bayraktaroğlu. Booqashada waxaa ku wehelinayay labadiisa wiil ee kala ah Khaalid Xaftar, oo ah madaxa guud ee ciidamada bariga Liibiya, iyo Belqasim Xaftar, oo hoggaamiya Sanduuqa Horumarinta iyo Dib-u-dhiska dalkaas.
Warbaahinta Reuters ayaa sheegtay in Xaftar la filayo inuu kulan la yeesho Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin faahfaahinta kulanka.
From the comments