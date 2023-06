Xiisad Ka Taagan Garoowe iyo Badan oo Lagu Arkayo Gudaha Magaalada

Xaafadaha qaar waxaa lagu soo warramayaa in dadku ay isaga baxeen, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in ciidan dhaqdhaqaaqa samaynaya ay yihiin kuwa ka amarqaata madaxtooyada iyo kuwa kasoo horjeeda oo dhanka mucaaradka ah oo diidan waxyaabaha la isku hayo.

Wararku waxay sheegayaan in ciidamadaan gudaha usoo galay magaalada ay diiddan yihiin in baarlamaanka maamulkaas uu furo dastuurka, taas oo laga cabsi qabo inay horseedi karto muddo-xileedka dowladda loo kordhiyo,taasna waxaa ay dhalisay khilaaf xooggan.