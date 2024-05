Tirada Dadka u Soo Ridanayo Cudurka Daacuunka oo Sii Kordhaysa Soomaaliya iyo Digniin Laga Soo Saaray

Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan bini’aadantinimada ayaa sheegtay Axadii in ay kordhisay wax ka qabashada cudurka daacuunka ee ka dilaacay Soomaaliya iyadoo tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 120 qof tan iyo bishii Janaayo.

Xafiiska Qaramada Midoobay ee isku xirka arrimaha bini’aadantinimada (OCHA) ayaa sheegay in 10,647 xaaladood oo cusub oo daacuun ah laga soo sheegay toddobo gobol, taasoo ka dhigan heerka dhimashada dhimashada 1.1 boqolkiiba.

“Waxaa loo baahan yahay dhaqaale dheeri ah si loo daboolo baahiyaha dadka ay dhibaatadu saameysey,” ayaa lagu yiri warbixinta ay OCHA ka soo saartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.

OCHA waxa ay sheegtay in roobabka lixaadka leh ee ka da’aya dalka la filayo in ay uga sii daraan cudurka shuban biyoodka iyo daacuunka oo hadda si weyn uga dilaacay meelaha qaar.

Hay’adda Qaramada Midoobay ayaa ku tilmaantay cudurka daacuunka ee ka dillaacay Soomaaliya inay sabab u tahay tirada sii kordhaysa ee dadka, kuwaasoo aan haysan biyo nadiif ah iyo fayadhowr wanaagsan.

Sannadkii 2023-kii, in ka badan 18,304 xaaladood oo is biirsaday iyo 46 dhimasho ah ayaa laga soo sheegay Soomaaliya, kuwaas oo in ka badan kala badh ay ahaayeen carruur da’doodu ka yar tahay shan sano jir