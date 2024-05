Manaasabad Ku Saabsan Wacyi-gelinta iyo Badbaadinta Waddooyinka oo Muqdisho Lagu Qabtay

Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada oo kaashanaysa Wasaarada gaadiidka iyo duulista hawada Taliska Taraafikada iyo hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa magaalada Muqdisho ku qabatay kulan lagu xusayay Todobaadka Badbaadada Waddooyinka.

Ujeedka kulanka ayaa ahaa in hoosta laga xariiqo muhimadda ay leedahay badqabka waddooyinka, isla markaana la isku raaco oo la soo saaro baaq wadajir ah oo ku wajahan bed-qabka muwaadiniinta Soomaaliyeed.

Kulankaan ayaa waxaa goob joog u ahaa ku simaha Wasiirka ahna Wasiir Dowlaha Wasaaaradda Caafimaadka, Wasiir Dowlaha Wasaradda Gaadiidka, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Gaadiidka, Taliyaha Nabadgalyada Wadooyinka ee Gobalka Banadir, Hay,ayada Istaatistikada Qaranka, Isbitaalada Dowladda, Kuwa gaarka looleeyahay, hay,ada caafimaadka Aduunka ee WHO iyo Hay,adaha ay sida gaarka u quseeyso arimahan.

Madashaan ayaa diirada lagu saraay muhiimadda ay leedahay nabadgelyada waddooyinka, iyadoo la qaadanayo habraacyo nabdoon, dhaqan gelinta iyo ixtiraamka shuruucda waddooyinka, kor u qaadista wacyiga bulshada, iyadoo uu yahay hadafka ugu dambeeya in la yareeyo shilalka iyo abuurista jawi ammaan ah oo qof kasta uu helo, intii ay socdeen doodduhu, guddiga farsamaddu waxay ku nuux nuux sadeen in nabadgaliyada waddooyinku ay tahay masuuliyad lawada wadaago.

Wasiir Dowlaha Wasaradda Gaadiidka H.E. Abdikarim Abdow Haydar, ayaa sheegay in Wasaaradda Gaadiidka ay si buuxda uga go’an tahay sugida nabadgelyada waddooyinka, iyada oo masuuliyad gaar ah iska saareysa ilaalinta muwaadiniinta iyo halbeegyada horumarka bulshada iyo dhaqaalaha. Sida lamida, Wasiirka ayaa carbaabay in Wasaaraddu ku hawlantahy dajinta siyaasadaha ga