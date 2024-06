Akhriso: Qodobbo ay Ku Jiraan Faragelinta Itoobiya iyo Maxaa Iskabedelay Go’aankii Dowladda ee Heshiiskii Is-afgarad iyo Arrimo kale uu Goobjoog X Spaces uga Hadleen Cabdiraxmaan Ceyte iyo Faysal Rooble

Qarannimada waxaa ay ka tarjumeysaa umad wadaagta dhaxal, af, diin iyo dhiig taasi oo isku heyntooda u baahan aragti qaran. Si qaranimada loogu qareemo sida kajawaabista heshiiskii gardarrada ahaa ay Itoobiya ay ka gashay Somaliland, Dowladda Soomaaliya keliya waxba kama jiraan kuma tilmaamin isafgarqdka sida Baarlamaanka oo xeer ku buriyay ee waxaa ay dhisay guddi difaaca Madaxbannaanida Soomaaliya.

Haddaba si wax badan looga ogaado Arrimaha Difaaca Qarannimada, ka jawaabista faragelinnada iyo guud ahaan la socodka xaaladda waxaa ay Goobjoog ku martigelisay X Spaces mudane Cabdiraxmaan Ceyte iyo mudane Faysal Rooble

Cabdiraxmaan Ceyte oo ah isku duwaha guddiga difaaca madaxbannaanida Soomaaliya iyo Faysal Rooble oo ah xubin ka tirsan guddiga difaaca ee Baarlamaanka oo ka qeybgalayay kulanka Goobjoog X Twitter Space ayaa si adag uga hadlay halka ay wax marayaan iyo mustaqbalka waxa laga filan karo.

Mr. Ceyte ayaa sheegay in Itoobiya damaceedu uu yahay kala goynta dalka, taas oo ah sharci aan ku oolin Afrika iyo caalamka, waxaana uu tilmaamay in Itoobiya damaceeda ugu weyn uu yahay helitaanka biyo mareen Bad iyo saldhig Milatari, taas ay ka digtoon tahay dowladda Soomaaliya, ayna tahay arrin aan la aqbali Karin.

Cabdiramaan waxaa uu meesha ka saaray in ay jiraan wadahadllo toos ah u dhexmaray labada dowlad, isagoo xusay in ay jireen wadahadallo aan toos aheyn oo u dhaxeeyay dhinacyada oo ay ku jireen dalal kale, kuwaas oo raadinayay xal laga gaaro arrintaan, taasna ay Itoobiya dhankeeda ay ka socon weyday.

Dhankiisa, Faysal Rooble ayaa shaaciyay, ineysan jirin in arrintaan ay jiraan dowlado Mareykanka uu ku jiro ee dowladda Soomaaliya ku riixaya iney aqbasho heshiiska, waxaana uu xusay dhammaan dalalkii uu la kulmay ay u sheegeen ineysan arrintaas marnaba aysan garab taagneyn oo ay ilaalinayaan Soomaaliya.

Faysal Rooble ayaa xusay in Itoobiya markaan ay wajahayso xaalado adag oo gudaheeda ah oo keentay in dowladdii ay furfuranto taas oo hoos u dhigtay awoodda dalka, ayna mashquul ku tahay dagaal gudaha ah iyo iney dowlad goboleedyada federalka qeybta ah ay dumiso, taas oo socotay tan iyo 2015-kii.

