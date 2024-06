Ruushka iyo Belarus oo Bilaabay Dhoolatus ay Wadajir Ugu Sameynayaan Hubka Nukliyeerka

Ruushka iyo Belarus ayaa bilaabay wajigii labaad ee dhoolatuska hubka nukliyeerka , taas oo qayb ka ah dadaalka Moscow ee lagu niyad jabinayo reer galbeedka si ay u joojiyaan taageerada Ukraine.

Ruushka ayaa dhoolatuskan ku dhawaaqay bishii hore, kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in uusan meesha ka saari doonin in ciidamo loo diro Ukraine, waxaana Maraykanka iyo qaar ka mid ah xulafada NATO ay sheegeen in Kyiv loo oggolaaday in hubka ay reer galbeedku keenaan ay u adeegsadaan bartilmaameedyada soohdimaha.

Dhoolatuskii ugu horeeyay ayaa dhacay bishii hore, waxaana diirada lagu saarayay u diyaar garowga howlgalada Nukliyeerka iyo sida loo cabeeyo loona rido gantaalada.

Dhoolatuskan oo bilowday Talaadadii, ayay Wasaaradda Difaaca ee Ruushka sheegtay in ciidamada Ruushka iyo kuwa Belarusia ay si wadajir ah u qaadan doonaan tababar ku saabsan hubka Nukliyeerka ah ee aan istiraatiijiga ahayn ee loo adeegsado dagaalka.

Waxay intaa ku dartay in layligan looga golleeyahay in lagu diyaariyo ciidan cudud leh iyo qalabka tayo leh si loo xaqiijiyo madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee isbahaysiga u dhexeeya Ruushka iyo Belarus.

Isagoo la hadlayay suxufiyiinta, afhayeenka Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in xaaladda Yurub ay tahay “mid aad u kacsan, dhoolatusyada noocan oo kale ah iyo u diyaargarowga dagaalka ay Ruushka muhiim u yihiin marka la eego go’aamada iyo ficillada cadowtinimada ah ee Mareykanka iyo xulafadiisa.

Tan iyo markii uu Ruushku kumanaan ciidamo ah u diray dalka Ukrain, duullaan baaxad lehna ku qaaday bishii February 24, 2022, madaxweyne Vladimir Putin ayaa marar badan ka digay in Ruushku uu isticmaalayo hubka nukliyeerka si uu isaga difaaco xaaladaha adag.