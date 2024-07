Caruur Walaalo ah oo Waxyeello Kasoo Gaartay Miino Kula Qaraxday Gobolka Galgaduud

Wararka naga soo gaarayo gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in caruur walaalo ah ay dhimasho iyo dhaawac kasoo gaareen qarax ka dhashay walxaha qarxa oo caruurtaan ay ku ciyaareen duleedka magaalada Xeraale ee gobolka Galgaduud.

Qaraxa caruurtaan ay wax ku noqdeen ayaa la sheegay in ay aheyd Miino waxaana kadib ay bilaabeen in ay ku ciyaaraan taas oo keentay in qarax uu ka dhasho ay ku nafwaateen laba gabdhood, halka uu wiil uu dhaawac kasoo garay.

Shilkaan oo dhacay shalay galenkii dambe weliba waqtigii lagu jiray xilliga salaadda maqrib ayaa sabab u noqday sedexda caruurta ah, waxaana lagu kala sheegay in da’doodu ay ka yartay tahay 10 sano sida wararku ay sheegayaan.

Labada gabdhood ee dhintay ayaa ah lix jir, afar jir, halka dhaawaca ah uu laba jir ahaa , waxaana lagu kala magacaabi jiray Maxamed Cabdicasiis Maxamed, Nafiis Cabdicasiis Maxamed iyo Iqro Cabdicasiis Maxamed oo dhammaan walaalo ah.

Gobolka Galgaduud ayaa marar badan waxaa ka dhacay shilal nuucaan oo kale ah mana jirin miino baaris dalka laga sameeyay tan iyo markii ay dhacday dowladdii dhexe oo gobolka uu kamid ahaa goobihii haradaiyada looga tagay walxaha qarxa.