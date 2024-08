Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay doorasho aad indhaha loogu hayay

Ilhan Cumar oo ah mudane ka tirsan Koongareeska Mareykanka, ayaa marki afraad ku guuleysatay murashaxnimada kursiga ay ku matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota ee xisbiga Dimoqraadiga Mareykanka.

Ilhan ayaa doorashada kaga guuleysatay Don Samuels oo isna ah siyaasi dimoqraadi ah.

Waa markii labaad oo xiriir ah oo ay Don ku garaaceyso doorashada is reeb reebka kursiga degmada Shanaad.

Iyadoo taageerayaasheeda kula hadashay Minneapolis, Ilhan waxa uu ka dhawaajisay qaar ka mid ah mawduucyada musharaxa xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ee ololihii doorashada.

“Waxaan maamulnaa siyaasadda farxadda,” ayay tiri Talaadadii. “Sababtoo ah waxaan ognahay inay farxad u tahay inaad u dagaalanto deriskaaga. Waxaan ognahay inay farxad u tahay in la hubiyo in guriyeynta ay tahay xuquuq bani’aadamnimo. Waxaan ognahay inay farxad u tahay in loola dagaallamo daryeelka caafimaadka si ay u noqoto xuquuq aadanaha. Waan ognahay inay farxad tahay inaan rabno inaan ku noolaanno adduun nabdoon oo siman.”

Ilhaan Cumar ayaa heshay 56.2 boqolkiiba, marka la barbar dhigo 42.9 boqolkiiba Samuels, sida uu sheegay xoghayaha dawladda ee Minnesota.