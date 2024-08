Todobaadka Soomaalida ee Qaahira 2024 oo si Rasmi ah Loogu Soo Gabagabeeyay Dalka Masar

Kulanka oo ay isugu yimaadeen mas’uuliyiin sar sare iyo xubno kale oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Masar ayaa waxaa laga soo jeediyay khudbado muhiim ah iyo warbixino diiradda lagu saarayay mowduucyo kala duwan oo taabanayay hidaha dhaqanka, waxbarashada, cilmu-nafsiga carruurta, iyo arrimo kale oo muhiim u ah xoojinta midnimada, isku xirnaanta, iyo horumarinta bulshada.

Furitaankii xafladda ayaa waxaa khudbado dhaxal gal ah ka jeediyay mas’uuliyiin kala duwan oo isugu jiray aqoonyahanno, waxgarad iyo qoraayaal, kuwaasoo si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada Soomaaliyeed ee Masar ku nool ay fahmaan oo ay wax ka qabtaan baahiyaha waxbarasho ee ubadkooda, iyagoo sidoo kale ku nuux-nuux saday in loo baahan yahay in la xaqiijiyo, Jiil soo koraya oo weli ku xiran hidahooda dhaqameed iyo dhulkooda hooyo.

Nasteha Axmed, oo ah Guddoomiyaha Guddiga Sare ee Hay’adda SAFWAC Foundation, ayaa si diiran u soo dhaweysay ka soo qeyb galayaasha kulanka, iyadoo hoosta ka xariiqday muhiimadda kulamadan oo kale ay u leeyihiin bulshada iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in waalidiintu ay si ka baaraandeg ah u qorsheeyaan barbaarinta ubadkooda.

Hadalkeeda soo dhaweynta ah, waxay ku tiri, “Waxaan si joogto ah ugu ololaynaynaa, dhiirigelinaynaa hab habaysan oo lagu kobciyo laguna tarbiyadeeyo ubadka qurbaha ku dhasha, tani waxay lama huraan u tahay ilaalinta Soomaalinimada iyo qiyamkooda diimeed.”

Dhankiisa Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar Mudane Cali Cabdi Awaare oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay furitaanka todobaadka Soomaalida ee Qaahira 2024 ayaa bogaadiyay hirgalinta iyo hirgalinta hindisahan, wuxuuna bogaadiyay cid kasta oo isku xilqaantay hagitaan iyo garab istaaga bulshada.

Safiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa kula dar daarmay xubnaha qurbajoogta ah in ay “ilaalinta karaamada bulshada Soomaaliyeed ayna ixtiraamaan shuruucda iyo shuruucda dalka martida loo yahay ee Masar”.

Sidoo kale, Dr. Nuur Xasan oo ah qoraa iyo macallin ayaa soo bandhigay natiijada cilmi-baaris uu ku sameeyay barbaarinta iyo korriinka carruurta dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.

Wuxuu ku adkaystay in “Waalidiinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay aad uga walaacsan yihiin caruurtooda oo ay la kulmaan dhibaatooyin aqoonsi iyo dhaqan xumo, kuwaas oo u baahan in si qoto dheer loo darso oo si sax ah wax looga qabto.”

Dhankeeda, Professor Farxiya, oo ah bare sare, ayaa khudbad ay ka jeedisay toddobaadka Soomaalida ee Qaahira, waxay ku yiri, “Wadamada reer galbeedka, marka ay booqdaan Afrika iyo dunida saddexaad, waxay inta badan ku andacoonayaan in gobolladani ay dib uga dhaceen [dhinaca] xuquuqda aadanaha iyo cadaalada, iyo horumarka.

Ugu dambeyn, Layla Xuseen oo ah dhaqaatiir ku taqasusay caafimaadka dhimirka ayaa warbixinteeda ku xustay in “Stress-ka joogtada ah, haddii aan la daweynin uu inta badan sababa xanuunno waqti dheer ku dhaca waalidiinta Soomaaliyeed, sida macaanka iyo dhiig-karka”.