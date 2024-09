Xoojinta Xasiloonida Maaliyadeed ee Soomaaliya Iyadoo La Hirgelinayo Canshuuraha Iibka

Habka canshuuraha waxaa loola jeedaa shuruucda, xeerarka, iyo siyaasadaha dowladda ee lagu caawiyo qiimeynta, uruurinta, iyo maaraynta canshuuraha kala duwan.

Waxay u tahay saldhigga dhaqaalaha, iyadoo ay dowladdu heli karto qalab iyo agabyo kala duwan oo ay ku kasbato dakhliga canshuuraha sida canshuurta dakhliga, canshuurta shirkadaha, canshuurta qiimaha lagu daray (VAT), iyo canshuuraha kale ee kastamka.

Habka canshuuraha ee waxtarka leh waxay hubisaa u hoggaansanaanta iyadoo loo marayo kormeerada, ciqaabta u hoggaansan la’aanta, iyo xalka sharciga; sidaas darteed, waxay tahay laf dhabarta horumarinta bulsho iyo dhaqaalaha dalka.

Canshuurta qiimaha lagu daray (VAT) ayaa xilligan ka mid ah tiirarka muhiimka ah ee nidaamka canshuuraha casriga ah, gaar ahaan dalalka soo koraya.

VAT waa canshuur qaadaysa qiimaha lagu daray alaabta iyo adeegyada heer kasta oo wax soo saar ama qaybinta.

VAT Waxaa la soo bandhigay qarnigii 20-aad dhammaadkiisa iyadoo ay si madax-bannaan u sameeyeen Wilhelm Von Siemens oo ka socda Jarmalka iyo Thomas S. Adams oo ka socda Maraykanka, waxaana ay keentay isbeddelo weyn oo ku saabsan qaababka canshuuraha. Intii lagu jiray 1960-meeyadii iyo 1970-meeyadii, VAT waxaa qaatay inta badan wadamada Yurub iyada oo loo arko inay tahay beddel waxtar leh oo ka wanaagsan canshuuraha iibka dhaqameed, waxaana ay noqotay mid ka mid ah horumarrada ugu muhiimsan nidaamyada canshuuraha caalamiga ah ee qeybta labaad ee qarnigii 20-aad.

Maanta, VAT waxay ka shaqeysaa in ka badan 160 dal, oo ay ku jiraan dhammaan dalalka soo koraya, halkaas oo ay ka tahay tiir muhiim ah ee ururinta kheyraadka. Afrika Sub-Saharan, 80% dalalka ayaa ku shaqeeya VAT, taas oo hadda ka qaybqaadata qiyaastii rubuc dakhligii canshuuraha oo dhan.

Soomaaliya oo Hirgelinaysa VAT Cusub

Laga bilaabo 1-da Abriil 2024, Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay bilaawday hirgelinta nooc balaadhan oo ah VAT oo lagu xadiday 5%, iyada oo la rajeynayo in la ballaariyo saldhigga dakhligii dalka.

Natiijada, hirgelinta qaanuunkan cusub ayaa arki doonta in habka canshuuraha uu balaadhiyo si uu u qabto qeybaha kala duwan sida (isgaarsiinta, adeegyada maaliyadeed, adeegyada bulshada, iyo macaamilada dijitaalka ah) taasoo muujinaysa isbeddel muhiim ah oo ka duwan diiradda hore ee la saaray kaliya dhoofinta, ganacsatada, hoteelada, iyo soo saarista.

Canshuurtaan ayaa si ballaadhan ugu dhaqangelaysa ganacsiyada sida shirkadaha isgaarsiinta, bangiyada, ganacsatada, iyo bixiyeyaasha adeegyada. Sidoo kale Canshuurta ayaa markii ugu horreysay laga qaadaya dadka isticmaalka lacagta Mobeelada sida EVC oo markaste oo ay wax iibsanayaan laga rabo Canshuurta 5%.

Wasiir Biixi Iman Egeh Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in heerka canshuurtaan cusub uu ka hooseeyo 15% ilaa 18% oo lagu soo rogay dalalka dariska ah sida Kenya, Rwanda, Itoobiya, Tanzania, iyo Uganda, si loo fududeeyo u hoggaansanaanta loona yareeyo culayska saaran jeebka dadka Soomaaliyeed.

In kasta oo dowladda ay muujineyso rajo, jawaab celinta dadweynaha waxay noqotay mid kala duwan oo ku saabsan hirgelinta canshuurtaan.

Dhinaca kale, canshuurtani waxay noqon kartaa waxa Soomaaliya u baahan tahay si loo gaaro xasilooni maaliyadeed iyo in laga yareeyo ku tiirsanaanta caawinaada dibadda. Dhinaca kale, waxaa jira walaacyo waaweyn oo ku saabsan saameynta canshuurtaan ku yeelan doonto qiimaha nolosha ee dalka oo ay ku jiraan saboolnimo iyo dhaqaalaha aan rasmi ahayn.

Walaacyada dadweynaha ayaa la xusay, gaar ahaan canshuurta cusub ee macaamilada lacagaha mobilka, kuwaas oo ah aalad maaliyadeed muhiim u ah Soomaalida.

Waxaa jira walaacyo ku saabsan suurtagalnimada canshuur laba jeer ah, iyadoo canshuuraha dhoofinta laga yaabo inay horey u bixiyeen alaabta ka hor inta aysan gaarin macaamiisha oo hadda sidoo kale lagu qaadi doono VAT. Si loo xalliyo walaacyadaan, Golaha Wasiirada ayaa hirgeliyey tallaabooyin dhowr ah si loo tirtiro ama loo yareeyo canshuuraha dhoofinta lagu soo rogo goobta gelitaanka.

Dhibaatooyinka aasaasiga ah ayaa ah, marka loo eego, la’aanta nidaamyada shuruucda heer qaran iyo awoodda hay’adaha la rabo si ay u hirgeliyaan uruurinta VAT. In kasta oo Hay’adda Ururinta Dakhliga oo loo xilsaaray maamulidda canshuuraha ay ku qeexan tahay Golaha Wadatashiga Qaranka ee Heshiiska Baidoa, hawlgelintiisa ayaa weli ku jirta heer bilow ah.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasiirka Maaliyadda Egeh ayaa ammaanay VAT ,Waxay sheegeen in ay tahay waajibaadka muwaadiniinta in ay bixiyaan canshuuraha oo ay gacan ka geystaan dhisidda qaran. Tani waxay noqon doontaa xididka ugu muhiimsan ee go’aamiya guusha ama guuldarada isbeddelka canshuuraha, Tani waxay ka dhigan tahay in ay ku xirnaan doonto sida dowladdu ay si dhab ah ugu wajihi doonto xalinta dhibaatooyinka qaab-dhismeedka canshuuraha Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay, iyo sida wanaagsan ee ay u dhiseyso hay’ado xooggan iyo nidaamyo sharciga ah oo lagu dammaanad qaadi karo habraac canshuureed oo caddaalad ah oo waxtar leh.

Xaaladda Goboleed

Hirgelinta canshuurta qiimaha lagu daray (VAT) ee 5% ee Soomaaliya waa tallaabo muhiim ah oo ku saabsan siyaasadda maaliyadeed ee dalka, laakiin sidee ayay u dhigantaa dalalka dariska ah ee Geeska Afrika iyo kuwa kale? Aan eegno xaaladda goboleed.

Dalka deriska ah, heerka VAT ee Soomaaliya ayaa si weyn uga hooseeya kuwa dalalka Bariga Afrika. Kenya waxay hirgelisay heerka VAT ee 16%, halka Itoobiya ay leedahay 15% VAT. Uganda iyo Tanzania waxay leeyihiin heerar sare, labaduba waxay ku soo rogaan 18% VAT. Farqiga weyn ee heerarkan wuxuu Soomaaliya siin karaa faa’iidooyin dhowr ah.

Marka hore, heerka hoose ee Soomaaliya wuxuu siin karaa faa’iido tartan, taasoo ka dhigaysa dalka mid soo jiidasho leh ganacsiyada.

Tani waxay dhiirrigelin kartaa maalgelinta shisheeye iyo kor u qaadi kartaa kobaca dhaqaale. Marka labaad, heerka hoose ee VAT wuxuu fududeyn karaa culayska saaran macaamiisha, taasoo muhiim u ah dalka oo weli la tacaalaya saboolnimada iyo caqabadaha dhaqaale. Ugu dambeyntii, bilaabista heer hoose waxay u oggolaanaysaa isbeddelka si fudud, iyadoo ganacsiyada iyo macaamiishuna helayaan wakhti ay ku qabsadaan nidaamka canshuuraha cusub.

Xaaladda guud ee Afrika, habka Soomaaliya wuxuu si dhow ula jaanqaadi karaa qaar ka mid ah dalalka ugu dhaqaallaha weyn ugu weyn qaaradda. Koonfur Afrika, oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaallaha xooggan qaaradda, waxay leedahay 15% VAT. Naayjeeriya, dhaqaale weyn oo Afrika ah, waxay leedahay 7.5% VAT, taasoo u dhow heerka Soomaaliya. Dhinaca kale, Algeria waxay leedahay heerka VAT ee ugu sarreeya Afrika, oo gaaraya 19%. Kala duwanaanshahan heerarka VAT ee qaaradda wuxuu muujinayaa xeeladaha dhaqaale ee kala duwan iyo siyaasadaha maaliyadeed ee dalalka Afrikaanka ah.

Horumarka Maaliyadeed ee Waaweyn ee HPIC.

Hirgelinta VAT 5% ee Soomaaliya waxay ku jirtaa qaab-dhismeedka isbeddelada dhaqaale ee waaweyn oo lagu dhaqaaqay iyadoo qayb ka ah barnaamijka Dalalka (HPIC), oo ay hogaaminayaan IMF iyo Bangiga Adduunka si loo gaadho ka-dhaafitaan buuxa oo deynka ah dalalka leh heerarka deynta aadka u sarreeya, si ay u dedejiyaan lacagaha loogu talagalay yareynta saboolnimada iyo horumarinta dhaqaale ee waara.

Barnaamijka HPIC ee Soomaaliya wuxuu qayb ka ahaa habraaca dheer ee isbeddelada maamulka wanaagsan, maaraynta maaliyadda, iyo kor u qaadista ururinta dakhliga gudaha.

Bulshada caalamku waxay bixisay taageero weyn oo Soomaaliya ah si ay u dhisaan hay’adaha dowliga ah iyo dhaqaalaha, taas oo ay ku dhaawacantay dagaalka sokeeye.

Isbeddelka ayaa yimid markii Dastuurka Kumeel-gaarka ah ee 2012 la ansixiyay, kaas oo aasaasay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha Federaalka. Taageerada xooggan ee bulshada caalamka, Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin ballaaran oo lagu xoojinayo hay’adaha siyaasadda dhaqaale iyo maaliyadda iyo hagaajinta maamulka.

Jidka loo maray ka-dhaafitaanka deynta ee Soomaaliya iyadoo qayb ka ah barnaamijka HPIC wuxuu ahaa mid dheer oo adag, oo ay qaadatay qiyaastii toban sano. Tani waxay ku lug leedahay dib-u-dhiska dowladda iyo dhisidda hay’adaha dowliga ah, laakiin sidoo kale waxaa lagu xallinayay dhibaatooyinka hay’adeed iyo kor u qaadista kalsoonida shacabka ee dowladda iyada oo la adkeynayo maaraynta maaliyadda dadweynaha.

Tallaabooyinka muhiimka ah ee isbeddelka maamulka maaliyadeed iyo hufnaanta waxay ahayd qorshaynta iyo fulinta miisaaniyadda oo ka wanaagsan iyo kormeer adag oo ku saabsan kharashaadka dadweynaha. Gaar ahaan, dowladda waxay si weyn u fiirsatay dhisidda tartanka qaybta gaarka ah iyada oo loo marayo aqoonsiga dijitaalka ah, iskaashiga federaal-dowladaha hoose ee caafimaadka iyo waxbarashada, iyo dhisidda awoodda tirakoobka.

Mid ka mid ah tallaabooyinkaas ayaa ahayd bixinta deymaha hay’adda Horumarinta Caalamiga (IDA), taas oo ah isha ugu weyn ee maalgelinta horumarinta ee dalalka dakhligoodu hooseeyo. Tani waxay u suurtagelisay IDA inay dib ula xiriirto Soomaaliya sanadkii 2020, iyadoo kordhisay taageerada dalka ilaa $2.3 bilyan oo ka mid ah deeqaha iyo taageerada farsamada. Dib-u-xiriirinta IDA, oo ay taageerayaan IMF iyo Bangiga Horumarinta Afrika, ayaa ahayd shuruud muhiim ah si Soomaaliya ay u horumarto kiiskeeda ee ka-dhaafitaanka deynta.

Barnaamijyada isbeddelka HPIC waxaa ka mid ahaa qaadashada Qorshaha Horumarinta Qaranka ee 9-aad. Tani, oo ay weheliso bilowga barnaamijka Taageerada Lacagta Dheeraadka ah (ECF), waxaa loo arkay mid ku filan inay Soomaaliya dib ugu heshiso xasilooni macro dhaqaale, inkasta oo caqabado badan sida caabuqa COVID-19, abaaraha ugu xun tan iyo tobanaannadii, isbedelka cimilo, iyo khataro amni oo daran. Tani waxay caddeyneysaa sida dowladda Soomaaliyeed ay u leedahay lahaansho isbeddeladaas, iyadoo ku guuleysatay inay fuliso toban iyo saddex ka mid ah toban iyo afar shuruudood oo loo baahan yahay si loo gaaro heerka Dhamaadka ee HPIC.

Qaar ka mid ah shuruudahaas waxaa ka mid ahaa maamulka maaliyadda dadweynaha iyo kharashaadka, hagaajinta ururinta dakhliga gudaha, maamulka, qeybaha bulshada, iyo tirakoobka.

Wasiirka Maaliyadda ee FGS, Bihi Iman Egeh, ayaa sheegay in dowladda ay hirgelisay isbeddelo badan oo kor u qaaday siyaasadda maaliyadeed, maaraynta maaliyadda dadweynaha, iyo awoodda ururinta dakhliga, sida soo bandhigida otomaatiga iyo dijitaalka si loo uruuriyo dakhliga. Sida uu sheegay, isbeddeladani waxay kordhiyeen dakhliga 25%. siddeeddii bilood ee la soo dhaafay. Wuxuu sidoo kale sheegay in Soomaaliya laga filayo kororka dhaqaale ee 3.7% sanadkii 2024, oo ka sarreysa 2.8% sanadkii hore (2023).

Qaar ka mid ah dadka waxay u arkaan tan inay tahay tallaabo muhiim ah oo fursad u siineysa horumarinta dakhliga gudaha iyadoo la adeegsanayo VAT.

Waxay ka caawin kartaa in la yareeyo dheelitirka miisaaniyadda iyo in la gaaro xasilooni maaliyadeed. Soomaaliya waxay ku dadaashay arrintan sanadihii la soo dhaafay: ururinta dakhliga gudaha ayaa korodhay oo ka socota $229.56 milyan sanadkii 2021 ilaa $262.67 milyan sanadkii 2022, taasoo ka sarreysa bartilmaameedka $250.10 milyan. Si kastaba ha ahaatee, inkasta oo horumarkan, saamiga dakhliga Soomaaliya ee GDP uu weli hooseeyo marka loo eego dalalka dariska ah iyo dalalka kale ee khatarta iyo khilaafka ku jira gobolka.

Miisaaniyadda dowladda Federaalka ee 2024, oo dhawaan la ansixiyay baarlamaanka Diseembar 2023, waxay weli ku tiirsan tahay taageerada deeq bixiyayaasha, iyadoo 66.7% ee miisaaniyadda laga filayo deeq bixiyayaasha. Mawduuca miisaaniyadda ee 2024, “Ku Tiirsanaanta Dakhligeena Gudaha,” ayaa dhinaca kale, muujinaya go’aanka dowladda ee kor u qaadista ururinta dakhliga gudaha. 20% ee miisaaniyadda waxaa loo qoondeeyey bixinta adeegyada bulshada, 24.5% ayaa loo diri doonaa difaaca iyo amniga, iyo 22.3% ee miisaaniyadda ayaa loogu talagalay horumarinta dhaqaale.

Mustaqbalka

Marka Soomaaliya hirgeliso VAT-ka cusub ee 5%, dalka wuxuu marayaa xaalad dhaqaale oo muhiim ah. Tallaabadan geesinimada leh, oo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Wasiir Maaliyadda Egeh ay u aqoonsadeen inay tahay marxalad muhiim ah, waxay ka tarjumaysaa horumarka Soomaaliya ee isbeddelada dhaqaale iyo go’aankeeda ku aaddan is-xisaabtan maaliyadeed.

Guusha isbeddelka canshuurtaan ayaa ku xirnaan doonta dhowr arrimood. Dowladda waa inay si hufan u hirgelisaa nidaamka VAT, wax ka qabataa walaacyada bulshada, oo sidoo kale ka gudubtaa caqabadaha dhaqaalaha aan rasmi ahayn ee Soomaaliya. Bilaha soo socda ayaa muujin doona haddii nidaamkan cusub uu awood u yeelan karo inuu helo dheelitirnaan sax ah oo u dhaxaysa kordhinta dakhliga dowladda iyo taageeridda kobaca dhaqaale iyada oo aan si xad dhaaf ah ugu culaysin muwaadiniinta.

Marka Soomaaliya ay u socoto hirgelinta mabda’a “Ku Tiirsanaanta Dakhligeena Gudaha,” adduunka ayaa si xiiso leh u daawanaya. Miyaa nidaamka cusub ee VAT uu dhisi doonaa Soomaaliya ka madax-bannaan kaalmada dibadda, isagoo hormarinaya adeegyada bulshada iyo kaabayaasha dhaqaalaha? Mise wuxuu soo bandhigi doonaa caqabado cusub oo ku jira xaalad dhaqaale oo durugsan?

Jawaabaha su’aalahaas ayaa si tartiib ah u soo baxaya, iyagoo laga yaabo inay bixiyaan casharro qiimo leh oo loogu talagalay dalalka kale ee soo koraya ee raadinaya madax-bannaani maaliyadeed.

Soomaaliya iyadoo taagan heerkan dhaqaale, hirgelinta VAT ayaa calaamad u ah talaabo muhiim ah oo ku wajahan waddada dalka ee xasiloonida dhaqaale iyo is-xisaabtanka.