Ra’iisul Wasaare ku xigeenka XFS oo ka Qeyb Galay Xuska 75-aad ee Aas-aaska Jamhuuriyadda Shiinaha

Kusimaha Ra’iisal Wasaaraha ahna Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Saalax Axmed Jaamac, ayaa maanta ka qeyb galay munaasabadda sanad guurada 75-aad ee aas-aaska Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha.

Intii uu ku guda jiray munaasabadda, Mudane Saalax ayaa hambalyo diirran u diray dowladda Shiinaha oo Soomaaliya saaxiibtinimo soo jireen ah la leedahay.

Ra’iisal Wasaare Ku-xigeenka ayaa si gaar ah u xusay horumarka iyo isku duubnida dowladda Shiinaha, isagoo carrabka ku adkeeyay taariikhda dheer ee xiriirka saaxiibtinimo ee labada dowladood. Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa tilmaamay in xiriirka labada dal uu yahay mid taabbo-gal ah, laguna dhisay is-ixtiraam iyo iskaashi dhinacyo badan leh oo ay ka mid yihiin ganacsiga, dhaqaalaha, iyo dhaqanka. Wuxuu hoosta ka xariiqay doorka muhiimka ah ee Shiinaha ku leeyahay horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada tamarta, caafimaadka, iyo waxbarashada.

Sidoo kale, Mudane Saalax ayaa xusay in xiriirka labada dal uu yahay mid sii xoogeysanaya, iyada oo qorshayaasha mustaqbalka dhow ay diiradda saarayaan in la xoojiyo iskaashiga dhinacyada difaaca, teknolojiyadda, iyo tababarka xirfadeed. Waxa uu tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay mar walba diyaar u tahay in ay sii wadato xiriirka istiraatiijiga ah ee ka dhexeeya labada dal.