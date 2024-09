Maqaal: Taageerada Kenya ee Soomaaliya: Fursad Cusub oo Caalami ah

Madaxweynaha Kenya, Mr. Rutto, ayaa khudbadisii Shirka Qaramada Midoobay muujiyay taageero buuxda oo uu u hayo Soomaaliya, taasoo ka tarjumeysa xiriirka dhow ee labada dal. Sida uu sheegay, “Waan ku faaneynaa in dariskeenna aan walaalaha nahay ee Soomaaliya ay ku guuleysteen kursiga aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka QM.” Taageeradan waxay muujineysaa in Kenya ay ka go’an tahay in ay taageerto Soomaaliya si ay u hesho fursad ka mid ah go’aannada caalamiga ah.

Soomaaliya, oo hadda ku jirta ololaha ay ku dooneyso xubin joogto ah oo ka tirsan Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, ayaa raadinaysa taageero ka timaadda dalalka Afrika, iyadoo raysal wasaare Xamse Cabdi Barre uu si gaar ah u codsaday in madaxweynaha Kenya uu taageero. Waxaa la ogsoon yahay in Golaha Ammaanka uu ka kooban yahay 15 xubnood, oo ay shan ka mid ah yihiin xubno joogto ah, kuwaas oo xakameeya go’aannada muhiimka ah ee caalamka.

Ahaanshaha xubin ka tirsan Golaha Ammaanka waxay siineysaa Soomaaliya fursado badan oo ay ku hesho awood siyaasadeed oo dheeri ah, waxayna ka caawin kartaa in ay saamayn ku yeelato arrimaha caalamiga ah. Xubnaha aan joogtada ahayn, sida kuraasta tobanka xubnood, ayaa looga baahan yahay in ay ka mid noqdaan nidaamka caalamiga ah si ay uga hadlaan danahooda iyo arrimaha gobolka.

Kenya waxay ku guuleysatay kursigaas saddex jeer, tan iyo markii ay bilowday ololahoodii, waxayna tusaale u tahay in Soomaaliya ay ka faa’iidaysan karto fursadahaasi. Maadaama ay Afrika ku soo aaddo ilaa saddex xubnood oo aan joogto ahayn, Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero xoojin ah si ay ugu guuleysato hannaankan.

Fursadaha ay Soomaaliya ku heli karto xubinimada aan joogtada ahayn waxaa ka mid ah in ay ka qaybqaadato shirar caalami ah iyo in ay gacan ka geysato go’aannada xasaasiga ah. Sidoo kale, Soomaaliya waxay ka faa’iidaysan kartaa doorka shirguddoonka golaha ee meertada ah, taasoo u sahli karta in ay saameyn ku yeelato arrimaha gaar ah.

Taageerada Kenya ee Soomaaliya waxay muujinaysaa in labada dal ay wadaagaan danaha siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale. Soomaaliya, iyadoo kaashanaysa Kenya iyo dalalka kale ee Afrika, waxay haysataa fursad weyn oo ay ku heli karto saameyn caalami ah, taasoo ka caawin karta in ay dib u dhisto sumcadeeda iyo xasilloonida.