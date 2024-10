Maalgelinta Beeraha Soomaaliya: Fursado Weyn oo Caalami ah

Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ku baaqay in la maalgeliyo waaxda beeraha dalka, isagoo tilmaamay in Soomaaliya ay leedahay fursado waaweyn oo lagu horumarin karo wax-soo-saarka. Ka dib hadal uu ka jeediyay shirka caalamiga ah ee ku saabsan maalgelinta silsiladda qiimaha beerta, oo ay wada qabanqaabiyeen Midowga Yurub, ayuu Madaxweynaha sheegay in dalka uu leeyahay awood aan kaliya naftiisa quudin karin, balse sidoo kale uu dhoofin karo wax-soo-saar dhinacyo kala duwan oo adduunka ah.

Madaxweynuhu wuxuu caddeeyey in Soomaaliya ay leedahay dhul bacrin ah oo ku habboon in lagu soo saaro noocyo kala duwan oo dalag ah, wuxuuna carabka ku adkeeyey in fursadahaas ay weli yihiin kuwo aan si buuxda loo isticmaalin.

“Maalgashadayaasha caalamiga ah waxay door muhiim ah ka ciyaari karaan dib u soo nooleynta waaxda beeraha,” ayuu yiri.

Isagoo xusay fursadaha maalgashi, Madaxweynuhu wuxuu tilmaamay in Soomaaliya ay si gaar ah ugu habboon tahay in laga dhigo xarun loojistik ah oo dhoofin ah, iyada oo dekedaha Kismaayo, Muqdisho, iyo Berbera ay yihiin tusaalayaal muujinaya awoodda gaadiidka.

Sidoo kale, wuxuu ku baaqay in la maalgeliyo kaydinta, gaadiidka, iyo habeynta wax-soo-saar si kor loogu qaado dhoofinta, isagoo tusaale u soo qaatay guulaha la xiriira wax-soo-saarka Sisinta oo dalka laga dhoofiyo.

Madaxweynuhu wuxuu kaloo sheegay in dhalinyarada Soomaaliya ay kaalin muhiim ah ka qaadan doonaan dib u dhiska waaxda beeraha, isagoo tilmaamay in ay diyaar u yihiin inay qaataan hal-abuurka.

Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale xusay in dowladda ay dejisay shuruuc iyo siyaasado taageeraya maalgashiga, sida Shuruucda Maalgashiga iyo Ilaalinta Maalgashiga. “Qorshaha Isbeddelka Qaranka ayaa dhidibada u taagay sidii loo hirgelin lahaa aragtidan,” ayuu yiri, isagoo muujinaya ballanqaadka dowladda ee horumarinta kaabayaasha beeraha iyo dhiirrigelinta ka-qaybgalka qaybta gaarka ah.

Gabagabadii, Madaxweynuhu wuxuu ku adkeeyey in waqtigii lagu maalgelin lahaa beeraha Soomaaliya la joogo, isagoo ku baaqay in la wada shaqeeyo si loo gaaro mustaqbal ifaya oo barwaaqo ah.