Shiinaha oo ugu baaqay dhinacyada Soomaaliya in khilaafka dhexdooda ah ay ku xaliyaan wadahadal

Wakiilka Shiinaha Qaramada Midoobay Dai Bing, ayaa ugu ku baaqay in dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed ay sii wadaan dadaalka nabadda iyo wada-xaajoodka.

Waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in lagu dadaalo in khilaafaadka la xalliyo iyada oo loo marayo wada hadal si loo gaaro midnimo.

Dai Bing, oo ah wakiilka joogtada ah ee Shiinaha u fadhiya Qaramada Midoobay, Wuxuu tilmaamay in Soomaaliya ay horumar weyn ka sameysay dib-u-dhiska -ka qaranka, gaar ahaan dhinacyada amniga iyo nabadgelyada.

Wuxuu xusay in hawlgalada Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika ay galeen marxalad muhiim ah, taasoo u baahan in la xoojiyo taageerada caalamiga ah.

Wuxuu muujiyay in lagama maarmaan tahay in la xoojiyo aasaaska isbeddelka amniga, si loo hubiyo in ciidamada gudaha ay ka soo baxaan taageerada caalamiga ah iyo in amniga dalka la sugo.

Wakiilku wuxuu tilmaamay in loo baahan yahay in si habsami leh loo hormariyo isbeddelka UNSOM (Hawlgalka Caawinta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya) si loo hubiyo in taageerada la siinayo Soomaaliya ay waafaqsan tahay baahida dalka.

Dai Bing ayaa ku xusay in taageerada bulshada caalamka ay tahay mid aan la dhimi karin waqtigan, isagoo ku boorinaya in dhammaan dhinacyadu ay ka wada shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa xasillooni iyo horumar waara.