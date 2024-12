Kooxaha burcad-badeedda oo shaaciyay lacagta madax furashada ee ay ka rabaan Markab Shiinees oo ay heystaan

Wararka ka imanaya maamulka Puntland ayaa sheegaya in ay socdaan wadahadallo u dhexeeya wakiil ka socda markab kalluumeysi oo Shiinees ah iyo odayaasha deegaanka ee wakiilka ka ah koox burcad badeed ah oo afduubtay markabkaas.

Wakaaladda AP ayaa xaqiijisay in kooxda burcad-badeedda ah ay dalbatay $10 milyan si loo sii daayo 18 shaqaale oo ku jira markabka aan magaciisa la shaacin.

Saraakiil ka tirsan booliska Puntland ayaa sheegay 10 maalmood ka hor in ay rumaysan yihiin in markabku la afduubtay dhammaadkii bishii Nofeembar. Waxa kale oo ay sheegeen in burcad badeeddu markabka ay geeyeen meelo kala duwan si ay uga dhuuntaan ciidanka ilaalada xeebaha.

Markabka oo la sheegay in uu diiwaangashan yahay Taiwan, ayaa haystay shati kalluumeysi oo ay bixisay dowlad goboleedka Puntland, balse shatigaas ayaa la sheegay inuu dhacay. Wararka kale ayaa sheegaya in ilaalada gudaha markabka joogay ay ku lug yeesheen afduubka.

Howlgalka Atalanta ee Midowga Yurub ayaa warbixin uu ka soo saaray dhacdadan sheegay inay baarayaan kiiska oo markii hore loo aqoonsaday afduub, balse markii dambe loo beddelay tuugo hubeysan maadaama markabku ku sugnaa biyaha Soomaaliya.

Atalanta ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay 20 weerar sanadkan 2024 oo ay ku jiraan kuwa fashilmay. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay sheegeen in ay jiraan dhacdooyin kale oo aan la soo sheegin oo ay ku lug leeyihiin doonyaha yaryar.