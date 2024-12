Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda degmada Doolow iyo Ciidanka Itoobiya oo lagu eedeeyay faragelin

Wararka ka imanaya degmada Doolow ee Gobolka Gedo ayaa xaqiijinaya inuu halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo kala taabacsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee uu hoggaamiyo Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).

Iska horimaadka ayaa billowday kadib markii diyaarad kasoo kacday magaalada Kismaayo ay ku degtay garoonka Doolow, iyada oo siday wasiirro, mas’uuliyiin, iyo xubno ka tirsan Jubbaland.

Waxaa kamid ahaa mas’uuliyiintaas Maxamed Xuseen Isaaq Al-Qaadi, oo dhowaan loo magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Gedo ee Jubbaland. Diyaaraddaasi waxay jebisay xayiraad ay dowladda Federaalka horey u saartay garoonka Doolow.

Dagaalka ayaa xoogeystay, waxaana isku dhacay Ciidamada Dowladda Federaalka oo dhinac ah iyo ciidamada ka amar qaata Guddoomiyaha Degmada Maxamed Xuseen Lafey oo garab ka helaya ciidamo Itoobiyaan ah.

Saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo warbaahinta kula hadlay degmada Beledxaawo ayaa ku eedeeyay Ciidamada Itoobiya inay si toos ah ugu soo xadgudbeen madaxbanaanida Soomaaliya.

Saraakiishan ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ay ku lug leeyihiin xaaladda kacsan ee ka taagan Gobolka Gedo, gaar ahaan dagaalada ka socda degmada Doolow. Waxay tilmaameen in faragelinta ciidamada Itoobiya ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, iyaga oo ku adkeystay in Ciidanka Xoogga Dalka ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan magaalada Ciidanka Itoobiya.