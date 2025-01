Howlgalka cusub AUSSOM oo si rasmi ah uga shaqo bilaabay Soomaaliya

Howlgalka cusub ee taageerada Midowga Afrika ee Soomaaliya, oo loo yaqaan AUSSOM (African Union Support and Stabilization Mission in Somalia), ayaa si rasmi ah u bilaabay shaqadiisa Janaayo 1, 2025.

Howlgalkaan cusub ayaa beddelay ATMIS (African Union Transition Mission in Somalia), wuxuuna ujeedkiisu yahay in uu sii xoojiyo dadaalladii nabadgelyo iyo dib u dhiska ee laga hirgeliyay Soomaaliya intii uu socday hawlgalkii ATMIS.

Guddoomiyaha Midowga Afrika ee Soomaaliya, Maxamed El-Amine Souef, ayaa sheegay in 2024 ay ahayd sanad muhiim ah oo horumar laga sameeyay dhinacyada nabadda iyo amniga, taasoo ka dhalatay iskaashiga dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika.

Souef ayaa xusay in ATMIS ay guulo badan ka gaartay wareejinta saldhigyada ciidan ee muhiimka ah si ay mas’uuliyaddooda ula wareegaan Ciidamada Ammaanka Qaranka Soomaaliya, taasoo muujinaysay in ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin in ay si madax-bannaan u maareeyaan amniga dalka.

Intii uu socday ATMIS, waxaa sidoo kale la hirgeliyay mashaariic horumarineed oo degdeg ah oo ka mid yihiin qodista ceelal biyood, dhismaha fasallo waxbarasho, xarumo boolis, iyo dayactirka xarumaha caafimaadka. Mashaariicdan ayaa lagu taageerayay dadka ku nool deegaannada laga xoreeyay Al-Shabaab, si loo hagaajiyo noloshooda.

AUSSOM ayaa qorsheynaysa in ay sii waddo dadaalladaas iyadoo laga duulayo go’aamada Golaha Nabadda iyo Amniga ee Midowga Afrika iyo qaraarrada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.

Sidoo kale, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa u oggolaaday xubnaha Midowga Afrika in ay muddo 12 bilood ah qaadaan tallaabooyin lagu taageerayo dowladda Soomaaliya, si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xiriirka la leh Daacish.