Dowladda Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeyn uga timid Puntland

Wasaaradda Beeraha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ayaa si faahfaahsan u sharraxday qorshaha loo qaybiyey 26 Cagaf oo Bangiga Aduunka ugu deeqay beeraleyda Soomaaliyeed, si loo dhiirrigeliyo koboca beeraha iyo taageerada danyarta Soomaaliyeed ee ku tiirsan wax-soosaarka beeraha.

Wasiirka Beeraha Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir ayaa sheegay in cagafyadan loo qaybiyey si waafaqsan mashaariicda horumarinta iyo dib-u-dhiska beeraha ee dalka, iyadoo laga duulayo baahiyaha deegaan walba.

Wasiirku wuxuu xusay in 20 ka mid ah cagafyadan loo qoondeeyey mashaariicda horumarinta beeraha ee gobollada, halka 6-da kale ay yihiin kuwo guud ahaan loo wada leeyahay, si looga faa’iideeyo dhammaan bulshada beeraleyda Soomaaliyeed.

Wasiirku wuxuu tilmaamay in Puntland ay ka heshay laba ka mid ah 6-da cagaf ee wadajirka ah, iyadoo sidoo kale loo qoondeeyey $16 milyan oo loogu talagalay mashruuca FSRP ee kaabeyaasha iyo horumarinta beeraha Puntland.

Wasiirka ayaa caddeeyey in dowladda federaalka ah ay mudnaan gaar ah siisay sidii cagafyadan iyo taageerada dhaqaale ee la xiriirta ay si hufan ugu gaari lahaayeen beeraleyda Soomaaliyeed. “Ujeeddadeennu waa in aan taageerno bulshada danyarta ah, gaar ahaan beeraleyda, si aan kor ugu qaadno wax-soosaarka dalka, isla markaana aan ula dagaallanno saboolnimada iyo cunto yaraanta,” ayuu yiri Wasiirka.

Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Wasiirku ku boorriyay dhammaan maamul-goboleedyada, gaar ahaan Puntland, in ay si hufan u maareeyaan deeqaha la siiyey, si loo hubiyo in beeraleyda iyo xoolo-dhaqatada ay si toos ah uga faa’iideystaan taageeradan muhiimka ah. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay shacabka iyo warbaahinta in ay ka fogaadaan faafinta warar aan xaqiiqda ku salaysnayn oo abuuri kara mad-madow iyo kalsooni darro.

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku adkeysanaysay in qaybinta deeqaha ay ku saleysan tahay baahida dhabta ah iyo cadaalad, iyadoo lagu dadaalayo in dhaqaalaha iyo agabka la helo uu ka qayb qaato horumarinta guud ee dalka.