Laamaha Amniga oo ka Mamnuucay Isticmaalka Indha-Shareerka iyo Face Mask-ga Dumarka ee Baledweyne

Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baledweyne ayaa ku dhawaaqay mamnuucida isticmaalka indha-shareerka iyo face mask-ga dumarka, si loo adkeeyo amniga magaalada.

Saraakiil ka tirsan hay’adaha amniga ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabadan lagu doonayo in looga hortago khataraha amni ee ka iman kara isticmaalka waxyaabahaas, kuwaas oo lagu sheegay in mararka qaar loo adeegsado in lagu qariyo wejiyada iyo aqoonsiga shaqsiyaadka.

Wararka ka imaanaya magaalada ayaa sheegaya in haween dhowr ah laga furay indha-shareerka iyo face mask-ga, saraakiisha amniga ayaa uga digay dadka deegaanka inay ku xadgudbaan amarkan, iyagoo ku adkeeyey in maanta laga bilaabo aan loo dulqaadan doonin qofkii jabiyo xeerkan cusub.

Tallaabadan ayaa dhalisay dood iyo falcelin kala duwan oo ka imanaysa bulshada, iyadoo qaar ay u arkaan tallaabo muhiim ah oo lagu sugayo amniga, halka kuwa kalena ay sheegayaan inay saameyn ku yeelan karto xorriyadda shaqsiyaadka, gaar ahaan dumarka Muslimiinta ah ee xiran dharka diinta waafaqsan.

Mas’uuliyiinta amniga magaalada Baledweyne ayaa sheegay inay sii wadi doonaan tallaabooyinka lagu xaqiijinayo nabadgelyada, iyagoo xusay in ay muhiim tahay in la iska kaashado sidii looga hortagi lahaa falalka argagixisada iyo khataraha kale ee nabadgelyada khatar gelin kara.