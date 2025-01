Xaaladda Gaalkacyo oo Degan Kadib Israsaasayn Dhexmartay Ciidamada iyo Kooxo Hubaysan

Ciidamada booliska ee maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ka hortagay kooxo hubaysan oo la sheegay inay qalqal amni ka abuuri rabeen magaalada Gaalkacyo, gaar ahaan dhinaca Koonfureed.

Kooxaha hubaysan ayaa rasaas ku furay dad shacab ah, taasoo keentay in ciidamada amniga ay si degdeg ah uga jawaabaan.

Saraakiisha ammaanka iyo mas’uuliyiinta degmada ayaa si wadajir ah ugu sugan goobaha ay israsaasayntu ka dhacday, iyagoo xaqiijiyay in hadda xaaladdu degan tahay.

Xalay ayay ciidamada ammaanku fuliyeen howlgallo lagu bartilmaameedsaday kooxaha amniga khalkhal-gelinaya, si loo sugo xasilloonida magaalada.

Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaallada lagu xaqiijinayo nabadda iyo xasilloonida Gaalkacyo.

Waxaa la filayaa in maamulka gobolka iyo laamaha amniga ay warbixin rasmi ah ka soo saaraan dhacdadan. Kooxda Hubeysan ahaa la sheegay in ay doonaayeen In magaalada ay usoo raraan dagaal beeleedyada ka socda dhanka Miyiga.