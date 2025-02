DEG DEG: Xukuumadda Soomaaliya oo shaqada ka joojisay koox lacago talaal lagu sheegay shacabka garoonka Muqdisho ka qaadayay

Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Caafimaadka Maxamed Xasan Maxamed ayaa sheegay in Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xamse Cabdi Bare, uu amray in la hakiyo qaadista lacagaha loogu talagalay tallaalka musaafiriinta iyo xujeyda ilaa amar dambe.



Lacagahaan ayaa lasoo rogay todobaadkaan. Waxaana la doonayay in dadka dalka baxaya laga qaado lacago xilli badankood ay sheegeen in aysan awoodin.



“Anagoo fulinaya amar ka soo baxay Ra’iisal Wasaaraha, waxaan farayaa in la hakiyo qaadista lacagaha lagu soo rogay tallaalka musaafiriinta iyo xujeyda ilaa amar dambe. Ra’iisal Wasaaraha ayaa amray in arrintan dib u eegis lagu sameeyo, waxaana la go’aamiyay in inta dib u eegistu socoto aan la qaadi karin wax khidmad ah oo la xiriira tallaalladan,” ayuu yiri Wasiir ku xigeenka Maxamed Xasan Maxamed.



Dhamaan xarumaha bixiya tallaalka ayaa la faray inay u hoggaansamaan amarkan, si loo xaqiijiyo fulinta go’aankan illaa inta laga soo saarayo xeer cusub.



Dhinaca kale, shacabka ayaa cabasho ka muujiyay khidmadaha sare ee la saaray tallaalladan, taas oo ay ku tilmaameen inay adagtahay in dadka danyarta ah ay awoodaan inay bixiyaan.



Wasiir ku xigeenka ayaa sheegay in dib u eegista la sameynayo si loo hubiyo in nidaamka uu noqdo mid ku habboon dhammaan qeybaha bulshada.

Lacago u dhaxeeya Soddan dollar ilaa afartan iyo shan dollar ayaa laga qaadiyay shacabka ka dhoofaya garoonka ee banaanka aadaya.