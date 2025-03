Waa kuma Diblomaasigii Hore ee Hadda Hoggaaminaya Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda?

Md. Cabdiqaadir Maxamed Nuur (Jaamac)

Xilalka uu hore u soo qabtay iyo Shaqadiisa Dowladda

• Dibloomaasi (2009–2017): Cabdiqaadir Maxamed Nuur wuxuu muddo dheer ka shaqeynayay howlaha diblomaasiyadda Soomaaliya. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii safaaradda Soomaaliya ee Ankara, Turkey, halkaas oo uu ka soo qabtay xilalka:

• Xoghayaha Labaad (2009–2012)

• Xoghayaha Koowaad (2012–2015)

• Lataliyaha Sare (2015–2017)

• Ku-simaha Safiirka (2016–2017) – Waxa uu si kumeel-gaar ah u noqday safiirka Soomaaliya ee Turkey intii lagu jiray 2016 ilaa 2017.

• Shaqooyin Amni iyo Sirdoon (2017–2018): Markii uu dib ugu soo laabtay Soomaaliya, Cabdiqaadir wuxuu bilaabay shaqooyin la xiriira amniga iyo sirdoonka qaranka. Bishii May 2017, waxa loo magacaabay Agaasime Kuxigeenka Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka (NISA). Bishii Oktoobar 2017, waxa uu si kumeel gaar ah u noqday Agaasimaha Guud ee NISA, xilkaas oo uu hayay ilaa bishii Febraayo 2018. Waxa kale oo uu hore u soo qabtay Madaxa Amniga Madaxtooyada Villa Somalia, taasoo keentay in uu khibrad dheer u yeesho la shaqeynta hay’adaha amniga qaranka.

• Lataliye Sare ee Guddoomiyaha Baarlamaanka (2018–2020): Bishii Agoosto 2018, waxa uu noqday lataliye sare oo ka tirsan xafiiska Guddoomiyaha Golaha Shacabka, halkaas oo uu ku howlanaa arrimaha sharci-dejinta iyo xiriirka labada gole.

• Wasiirka Caddaaladda (2020–2021): Bishii Sebtember 2020, Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxaa loo magacaabay Wasiirka Caddaaladda ee Soomaaliya xilligii uu Ra’iisul Wasaare ahaa Maxamed Xuseen Rooble. Waxa uu xilkaas hayay ilaa 2021, isagoo kormeeray arrimaha la xiriira garsoorka iyo sharciyada dalka.

• Wasiirka Gaashaandhigga (2021–2025): Bishii Diseembar 2021, Cabdiqaadir Maxamed Nuur waxaa loo magacaabay Wasiirka Gaashaandhigga ee Soomaaliya, xilli uu madaxweyne ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu xilkan sii hayay xitaa kadib markii la doortay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bishii May 2022, taasoo muujinaysa in xukuumadda cusub ay sii aaminsanayd doorkiisa hoggaamineed ee wasaaradda difaaca. Intii uu xilka hayay, waxa uu kaalin weyn ka qaatay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo dib u habeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed.

• Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda (2025–Hadda): Dib-u-habayntii golaha wasiirrada ee dhacay 17-kii Maarso 2025 ayaa loo magacaabay.