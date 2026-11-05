Goobjoog

War

Hoggaamiyaha Galmudug oo Dhuusamareeb ku Qaabilay Wefdi Ballaaran oo ka Socda Beesha Caalamka

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda Beesha Caalamka, kuwaas oo magaalada u tagey ka qaybgalka munaasabadda caleemo-saarka madaxda cusub ee Dowlad Goboleedka Galmudug.

Hoggaamiyaha Galmudug oo Dhuusamareeb ku Qaabilay Wefdi Ballaaran oo ka Socda Beesha Caalamka

Published November 5, 2026 - Updated November 5, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda Beesha Caalamka, kuwaas oo magaalada u tagey ka qaybgalka munaasabadda caleemo-saarka madaxda cusub ee Dowlad Goboleedka Galmudug.

Wafdigan ayaa ka kooban safiirrada dalalka kala duwan u jooga Soomaaliya, danjireyaasha ururrada iyo hay’adaha caalamiga ah iyo diblomaasiyiin kale oo ka kala socda dalal iyo hay’ado caalami ah.

Soo dhaweynta wafdigan ayaa muujinaysa muhiimadda ay leedahay munaasabadda caleemo-saarka madaxda cusub ee Galmudug, taas oo ay ka qaybgalayaan wakiillo ka socda beesha caalamka iyo dhinacyo kala duwan oo daneeya arrimaha Soomaaliya.

Magaalada Dhuusamareeb ayaa martigelinaysa munaasabadda caleemo-saarka, iyadoo ka qaybgalka diblomaasiyiinta caalamiga ah uu qayb ka yahay xiriirka iyo wada-shaqeynta u dhexeysa maamulka Galmudug iyo beesha caalamka.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments