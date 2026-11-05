Hoggaamiyaha Galmudug oo Dhuusamareeb ku Qaabilay Wefdi Ballaaran oo ka Socda Beesha Caalamka

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay wafdi ballaaran oo ka socda Beesha Caalamka, kuwaas oo magaalada u tagey ka qaybgalka munaasabadda caleemo-saarka madaxda cusub ee Dowlad Goboleedka Galmudug.
Wafdigan ayaa ka kooban safiirrada dalalka kala duwan u jooga Soomaaliya, danjireyaasha ururrada iyo hay’adaha caalamiga ah iyo diblomaasiyiin kale oo ka kala socda dalal iyo hay’ado caalami ah.
Soo dhaweynta wafdigan ayaa muujinaysa muhiimadda ay leedahay munaasabadda caleemo-saarka madaxda cusub ee Galmudug, taas oo ay ka qaybgalayaan wakiillo ka socda beesha caalamka iyo dhinacyo kala duwan oo daneeya arrimaha Soomaaliya.
From the comments