Hoggaamiyaha Waqooyi Bari iyo Wefdi uu Hoggaaminayo oo Gaaray Magaalada Dhuusamareeb

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa magaalada Dhuusamareeb ku soo dhoweeyay Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Aw-Cali Firdhiye, oo halkaas u gaaray ka qeybgalka munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug.
Soo dhaweynta labada hoggaamiye ayaa qeyb ka ah kulamada iyo is-dhexgalka madaxda dowlad-goboleedyada ee ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb, iyadoo magaalada ay martigelinayso munaasabad ay ka qeybgalayaan mas’uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad-goboleed ah iyo marti sharaf kale.
Hoggaamiye Liibaan Axmed Xasan ayaa uga mahadceliyay dhiggiisa Waqooyi Bari booqashada uu ku yimid Dhuusamareeb iyo ka qeybgalka munaasabadda caleema-saarka, isaga oo tilmaamay in imaanshaha hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyadu uu muujinayo muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka, walaaltinimada iyo iskaashiga ka dhexeeya maamullada dalka.
From the comments