Goobjoog

War

Hoggaamiyaha Waqooyi Bari iyo Wefdi uu Hoggaaminayo oo Gaaray Magaalada Dhuusamareeb

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa magaalada Dhuusamareeb ku soo dhoweeyay Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Aw-Cali Firdhiye, oo halkaas u gaaray ka qeybgalka munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug.

Hoggaamiyaha Waqooyi Bari iyo Wefdi uu Hoggaaminayo oo Gaaray Magaalada Dhuusamareeb

Published November 5, 2026 - Updated November 5, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Galmudug, Mudane Liibaan Axmed Xasan, ayaa magaalada Dhuusamareeb ku soo dhoweeyay Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Aw-Cali Firdhiye, oo halkaas u gaaray ka qeybgalka munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug.

Soo dhaweynta labada hoggaamiye ayaa qeyb ka ah kulamada iyo is-dhexgalka madaxda dowlad-goboleedyada ee ka dhacaya magaalada Dhuusamareeb, iyadoo magaalada ay martigelinayso munaasabad ay ka qeybgalayaan mas’uuliyiin heer federaal iyo heer dowlad-goboleed ah iyo marti sharaf kale.

Hoggaamiye Liibaan Axmed Xasan ayaa uga mahadceliyay dhiggiisa Waqooyi Bari booqashada uu ku yimid Dhuusamareeb iyo ka qeybgalka munaasabadda caleema-saarka, isaga oo tilmaamay in imaanshaha hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyadu uu muujinayo muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka, walaaltinimada iyo iskaashiga ka dhexeeya maamullada dalka.

Labada hoggaamiye ayaa sidoo kale adkeeyay baahida loo qabo in la sii xoojiyo wada-shaqeynta iyo iskaashiga dowlad-goboleedyada, gaar ahaan dadaallada la xiriira nabadda, amniga, dowlad-dhiska iyo horumarinta dalka.

Booqashada Hoggaamiyaha Waqooyi Bari Soomaaliya ayaa ku soo beegmaysa xilli magaalada Dhuusamareeb ay isugu imaanayaan madaxda sare ee dalka iyo hoggaamiyeyaasha dowlad-goboleedyada, kuwaas oo ka qeybgalaya munaasabadda caleema-saarka hoggaanka cusub ee Galmudug.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments