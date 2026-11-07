Goobjoog

La-dagaallanka Al-Shabaab

Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegay inay dileen in ka badan 60 xubnood oo Al-Shabaab ah deegaanka Leego

Leego, 7 Nofeembar 2026 – Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo milatari oo qorsheysan ka fuliyey deegaanno hoos yimaada deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen…

Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegay inay dileen in ka badan 60 xubnood oo Al-Shabaab ah deegaanka Leego

Published November 7, 2026 - Updated November 7, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Leego, 7 Nofeembar 2026 – Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo milatari oo qorsheysan ka fuliyey deegaanno hoos yimaada deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab.

Wararka laga helayo howlgalka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay dagaalladaas ku dileen in ka badan 60 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, inkastoo aan weli si madax-bannaan loo xaqiijin tirada khasaaraha la sheegay.

Sidoo kale, ciidamada ayaa la sheegay inay gubeen gaadiid ay adeegsanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, taas oo qeyb ka ah dadaallada lagu wiiqayo awoodda dagaal iyo dhaq-dhaqaaqa kooxda.

Howlgalladan ayaa qeyb ka ah howlgallada milatari ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ka wadaan gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaas oo ujeedkoodu yahay in Al-Shabaab laga saaro deegaannada ay ku sugan yihiin, isla markaana la xaqiijiyo amniga iyo xasilloonida.

Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidanka ku dhiirrigelisay sii wadidda howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo bulshada ku boorrisay inay la shaqeeyaan hay’adaha amniga.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments