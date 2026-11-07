Ciidanka Xoogga Dalka oo sheegay inay dileen in ka badan 60 xubnood oo Al-Shabaab ah deegaanka Leego

Leego, 7 Nofeembar 2026 – Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo milatari oo qorsheysan ka fuliyey deegaanno hoos yimaada deegaanka Leego ee gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wararka laga helayo howlgalka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda ay dagaalladaas ku dileen in ka badan 60 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab, inkastoo aan weli si madax-bannaan loo xaqiijin tirada khasaaraha la sheegay.
Sidoo kale, ciidamada ayaa la sheegay inay gubeen gaadiid ay adeegsanayeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, taas oo qeyb ka ah dadaallada lagu wiiqayo awoodda dagaal iyo dhaq-dhaqaaqa kooxda.
From the comments