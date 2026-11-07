Taliyaha Ciidanka Dhulka XDS iyo Saraakiil Kale oo booqday Dugsiga Tababarka Xananbuure

Taliyaha Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar (Gen. Khalid), ayaa Dugsiga Tababarka Xananbuure kula kulmay ciidamo cusub oo dhawaan loo diyaarinayo inay ka mid noqdaan safafka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Kulanka oo diiradda lagu saaray dhiirrigelinta iyo diyaarinta ciidamada ayaa Taliyuhu kula dardaarmay askarta cusub inay muujiyaan waddaniyad, daacadnimo iyo masuuliyad, isaga oo ku bogaadiyay inay doorteen difaaca dalkooda iyo u adeegidda shacabka Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Taliyaha ayaa sagootin u sameeyay cutubyo kale oo tababarkooda ku soo qaatay Dugsiga Xananbuure, kuwaas oo dhammaystay marxaladdii tababarka, isla markaana isu diyaarinaya inay gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday.
From the comments