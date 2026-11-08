Mareykanka oo 20 milyan oo Dollar Dul Dhigey Xogta arnaamijka Nukliyeerka Iiraan

Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay bixinayso abaalmarin gaareysa 20 milyan oo dollar, taas oo la siinayo cid kasta oo keenta xog muhiim ah oo la xiriirta barnaamijka Nukliyeerka ee dalka Iiraan, gaar ahaan xarumaha, qalabka iyo shaqsiyaadka ku lugta leh horumarinta barnaamijkaasi.
Taliska Ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe (CENTCOM) ayaa sheegay in abaalmarintan lagu bixinayo barnaamijka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ee loo yaqaan Rewards for Justice, kaas oo dhiirrigeliya helitaanka xogta la xiriirta arrimaha amniga qaranka Mareykanka.
Sida lagu sheegay bayaanka Mareykanka, xogta la raadinayo waxaa ka mid ah goobaha lagu sameeyo hawlaha Nukliyeerka, qalabka loo adeegsado, saynisyahannada, shaqaalaha iyo dadka kale ee xiriirka la leh barnaamijka Nukliyeerka Iiraan, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqooda.
From the comments