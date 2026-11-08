Trump Oo Dana White U Bandhigay Afhayeenka Aqalka Cad: Magacaabis Dhab Ah Mise Kaftan Siyaasadeed?

WASHINGTON (Goobjoog News) — Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warbaahinta dalkiisa geliyey xaalad aan caadi ahayn, kaddib markii uu sheegay inuu madaxa UFC, Dana White, u bandhigay xilka xoghayaha warfaafinta Aqalka Cad jagada ugu weyn ee dowladda Mareykanka uga hadasha warbaahinta iyo shacabka.
UFC (Ultimate Fighting Championship) waa shirkad Mareykan ah oo caan ku ah qabanqaabinta tartamada dagaalka isku dhafan ee loo yaqaan MMA (Mixed Martial Arts), kuwaas oo ay ciyaartoydu adeegsadaan farsamooyin kala duwan oo dagaal sida feerka, legdinta iyo laadadka.
Qoraal uu Trump ku baahiyey Truth Social ayuu White ku tilmaamay “dagaalyahan rabshad badan,” isagoo sidoo kale soo jeediyey inuu caawiyeyaal ahaan ula yimaado lix dagaalyahan oo UFC ah, si ay maamulka uga “difaacaan” garabka bidix. Hadalkaasi wuxuu magacaabista mas’uul dowladeed u ekaysiiyey abaabul koox dagaal, halkii ay ka ahaan lahayd xulashada qof maamula xiriirka Aqalka Cad iyo saxaafadda.
Yaabka arrintan ma aha oo keliya in madaxa tartamada dagaalka loo soo jeediyey xil warbaahineed. Waxaase ka sii layaab badan in Trump uu soo taxay dagaalyahanno ay ka mid yihiin Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier iyo Amanda Nunes, isaga oo qaarkood ku tilmaamay dad aan Mareykan ahayn.
Wuxuu sidoo kale magaca Kayla Harrison u qoray “Kayla Harris,” taasoo sii xoojisay muuqaalka qoraal degdeg ah oo aan soo marin habraaca magacaabista dowladeed.
Warbaahinta Mareykanka ayaa qoraalka u tebisay siyaabo kala duwan. Qaar waxay u qaateen dalab dhab ah oo madaxweynuhu jeediyey; qaar kalena waxay cinwaannadooda ku muujiyeen inaan la ogeyn inuu Trump kaftamayo iyo inuu si dhab ah xilka ugu magacaabayo White.
Axios waxay arrinta ku tilmaantay fikrad aan caadi ahayn oo noqon karta kaftan, halka warbaahin kale ay sugaysay bayaan rasmi ah oo Aqalka Cad kasoo baxa.
Jahawareerka waxaa sii kordhiyey Dana White, oo bartiisa Instagram ku wadaagay sawir sirdoon macmal ah lagu sameeyey oo muujinaya isaga oo taagan miiska warbaahinta Aqalka Cad, kuna qoray: “On to the next chapter.” Sawirkaasi ma caddayn inuu xilka aqbalay, balse wuxuu sheekada siyaasadeed u beddelay bandhig baraha bulshada ku habboon.
White ayaa markii dambe sheegay inuu Washington u safrayo, isla markaana uu Isniinta la kulmayo Trump. Hase yeeshee, ma uusan caddeyn inuu si dhab ah uga fiirsanayo xilka, wuxuuna xusay inuu durba hayo shaqooyin badan. Dhanka kale, The Washington Post ayaa soo xigatay sarkaal Aqalka Cad ka tirsan oo sheegay in dalabku kaftan ahaa—taasoo sii adkaynaysa in la kala saaro magacaabis dhab ah, tijaabo siyaasadeed iyo madadaalo baraha bulshada loogu talagalay. apnews.com
Dhacdadan waxay warbaahinta hor dhigaysaa dhibaato weyn: sidee loo tebiyaa hadal kasoo baxay madaxweynaha marka qaabkiisu u egyahay kaftan, laakiin uu khuseeyo xil dowladeed oo muhiim ah? In la iska indho tiro waxay halis gelinaysaa in war dhab ahi dhaafo; in si buuxda oo aan su’aal lahayn loo tebiyana waxay warbaahinta ka dhigi kartaa aalad faafisa bandhig siyaasadeed.
Xoghayaha warfaafinta Aqalka Cad waa qofka sharraxa go’aannada madaxweynaha, la macaamila saxafiyiinta, kana jawaaba su’aalaha siyaasadda gudaha iyo dibadda.
Soo jeedinta in qofka xilkaas qabanaya uu la yimaado dagaalyahanno si ay ula tacaalaan mucaaradka siyaasadeed waxay meesha ka saaraysaa farqigii u dhexeeyey doodda dimuqraadiga ah iyo luuqadda dagaalka.
Ugu dambayn, sheekadu waxay ka weyn tahay Dana White iyo UFC. Waxay muujinaysaa jawi ay magacaabista xil dowladeed, kaftanka madaxweynaha, sawirrada AI-ga iyo wararka degdegga ahi isku dhex milmeen.
Natiijadu waa xaalad aan caadi ahayn oo warbaahintu ku qasban tahay inay si dhab ah u falanqayso wax u muuqda majaajillo siyaasadeed—iyadoo aan weli la hubin meesha kaftanku ku dhammaanayo iyo halka go’aanka dowladeed ka bilaabanayo.
From the comments