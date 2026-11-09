Soomaaliya iyo Shiinaha oo Ka Wada Hadlay Xoojinta Iskaashiga Difaaca iyo Amniga

MUQDISHO – Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, Wang Yu, iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal, gaar ahaan dhinacyada difaaca iyo amniga.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee amniga dalka, horumarradii ugu dambeeyay ee dhinaca difaaca, howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo marxaladda kala-guurka ee howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AUSSOM).
Wasiirka Gaashaandhigga Axmed Macallin Fiqi ayaa kulanka ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay si dhow ula socoto qorshayaal iyo dhagarro uu sheegay inay dhinacyo shisheeye ka wadaan dalka, kuwaas oo uu tilmaamay inay halis ku yihiin amniga, xasilloonida iyo midnimada Soomaaliya.
From the comments