Goobjoog

Wararka Caalamka

Sacuudiga oo Sheegay in Mar kale la Weeraray Dhuumahiisa Shidaalka ee muhiimka ah

Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in weerar cusub lagu qaaday dhuumaha waaweyn ee shidaalka ee isku xira bariga iyo galbeedka dalkaas, kuwaas oo muhiim u ah dhoofinta shidaalka, xilli uu weli jiro khalkhal ku yimid isu socodka maraakiibta shidaalka ee marin-biyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz.

Sacuudiga oo Sheegay in Mar kale la Weeraray Dhuumahiisa Shidaalka ee muhiimka ah

Published November 10, 2026 - Updated November 10, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in weerar cusub lagu qaaday dhuumaha waaweyn ee shidaalka ee isku xira bariga iyo galbeedka dalkaas, kuwaas oo muhiim u ah dhoofinta shidaalka, xilli uu weli jiro khalkhal ku yimid isu socodka maraakiibta shidaalka ee marin-biyoodka istaraatiijiga ah ee Hormuz.

Wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ayaa baahisay in weerarka uu ka dhacay gobolka Madiina ee galbeedka dalka, iyadoo mas’uul ka tirsan Wasaaradda Tamarta uu sheegay in weerarku sababay dab kooban oo markii dambe lagu guuleystay in la damiyo.

Warbixinta ayaa intaas ku dartay in uusan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarka, isla markaana aanay wax saameyn ah ku yeelan shaqada dhuumaha shidaalka ee la bartilmaameedsaday.

Ilaa hadda dowladda Sacuudiga ma aysan shaacin cidda ka dambeysay weerarkan, balse wuxuu imaanayaa xilli ay sii xoogeysanayaan xiisadaha iyo iska horimaadyada u dhexeeya Sacuudiga iyo Xuutiyiinta Yemen oo uu dagaalkoodu saameyn ku yeeshay amniga gobolka.

Dhuumaha shidaalka ee la weeraray ayaa dhererkoodu gaarayaa ku dhowaad 1,200 oo kiiloomitir, waxayna isku xiraan goobaha shidaalka laga soo saaro ee bariga Sacuudiga iyo dekedda Yanbu ee ku taalla xeebta Badda Cas.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments