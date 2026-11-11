Dowladda iyo Mucaaradka Oo La Sheegay Inay Afar Qodob Isku Afgarteen

Mas’uuliyiin sare oo ka tirsan Dowladda Federaalka iyo hoggaamiyeyaasha mucaaradka ayaa la sheegay inay kulan ka dhacay Muqdisho ku gaareen is-afgarad hordhac ah oo ku saabsan doorashooyinka, amniga dalka iyo sii wadidda wada-hadallada siyaasadeed.
Qodobbada la sheegay in la isku afgartay waxaa ka mid ah in dalka laga qabto doorasho heshiis lagu yahay, inaan hay’adaha ammaanka loo adeegsan loollanka siyaasadeed, in dhinacyadu iska kaashadaan dagaalka Al-Shabaab iyo Daacish, iyo in la xoojiyo kalsoonida iyo wada-hadalka dowladda iyo mucaaradka.
Dowladda waxaa kulanka ku metelay Agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad, Taliyaha Booliska Asad Cabdullaahi Cismaan, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Jeneraal Ibraahim Maxamed iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Xasan Cali Nuur Shuute.
From the comments