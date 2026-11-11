Soomaaliya oo Ka Qaybgalaysa Shirka Wasiirrada Caddaaladda Carabta Ee Aljeeriya

ALJEERS (Goobjoog News) — Wasiirka Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya, Xasan Macallin Maxamuud, iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta, Sarreeye Guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa gaaray magaalada Aljeers si ay uga qaybgalaan shirka Wasiirrada Caddaaladda dalalka Carabta.
Shirka ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta iskaashiga garsoorka, horumarinta nidaamyada sharciga iyo isdhaafsiga khibradaha la xiriira maamulka caddaaladda ee dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta.
Ajandaha waxaa sidoo kale qayb ka ah horumarinta maamulka xabsiyada, xuquuqda maxaabiista, tababarrada shaqaalaha asluubta iyo casriyeynta adeegyada ay bixiyaan hay’adaha garsoorka iyo xabsiyadu.
From the comments