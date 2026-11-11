Goobjoog

War

Soomaaliya oo Ka Qaybgalaysa Shirka Wasiirrada Caddaaladda Carabta Ee Aljeeriya

ALJEERS (Goobjoog News) — Wasiirka Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya, Xasan Macallin Maxamuud, iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta, Sarreeye Guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa gaaray magaalada Aljeers si ay uga…

Soomaaliya oo Ka Qaybgalaysa Shirka Wasiirrada Caddaaladda Carabta Ee Aljeeriya

Published November 11, 2026 - Updated November 11, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

ALJEERS (Goobjoog News) — Wasiirka Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya, Xasan Macallin Maxamuud, iyo Taliyaha Ciidanka Asluubta, Sarreeye Guuto Maxamed Sheekh Xasan Xaamud, ayaa gaaray magaalada Aljeers si ay uga qaybgalaan shirka Wasiirrada Caddaaladda dalalka Carabta.

Shirka ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta iskaashiga garsoorka, horumarinta nidaamyada sharciga iyo isdhaafsiga khibradaha la xiriira maamulka caddaaladda ee dalalka xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta.

Ajandaha waxaa sidoo kale qayb ka ah horumarinta maamulka xabsiyada, xuquuqda maxaabiista, tababarrada shaqaalaha asluubta iyo casriyeynta adeegyada ay bixiyaan hay’adaha garsoorka iyo xabsiyadu.

Wafdiga Soomaaliya ayaa la filayaa inuu shirka ku soo bandhigo mudnaanta dalka ee dib-u-habeynta garsoorka, xoojinta sarreynta sharciga iyo horumarinta nidaamka asluubta.

Mas’uuliyiinta Soomaaliyeed ayaa sidoo kale la filayaa inay kulamo gaar ah la yeeshaan dhiggooda dalalka Carabta, kuwaas oo looga hadlayo iskaashi farsamo, tababarrada garsoorka iyo taageerada hay’adaha caddaaladda Soomaaliya.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments