Goobjoog

Madaxweynaha 10-aad

Madaxweyne Xasan Sheekh oo Kulan la Yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Liibiya

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan gaar ah la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha dowladda Liibiya, Cabdulxamiid Dabaiba, iyo wafdi uu hoggaaminayay, kaas oo ka dhacay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, xilli ay halkaasi ka socoto shirka caalamiga ah ee cimilada ee COP31.

Madaxweyne Xasan Sheekh oo Kulan la Yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Liibiya

Published November 12, 2026 - Updated November 12, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan gaar ah la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha dowladda Liibiya, Cabdulxamiid Dabaiba, iyo wafdi uu hoggaaminayay, kaas oo ka dhacay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, xilli ay halkaasi ka socoto shirka caalamiga ah ee cimilada ee COP31.

Kulanka labada mas’uul ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Liibiya, iyadoo labada dhinac ay adkeeyeen muhiimadda ay leedahay sii ambaqaadista iskaashiga labada dal iyo horumarinta xiriirkooda dhinacyada kala duwan.

Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare Xamza Dabaiba ayaa sidoo kale isla qiray in labada dal ay ka dhexeeyaan xiriir soo jireen ah oo ku dhisan walaaltinimo, is-garabsi iyo wadajir, iyagoo muujiyay rabitaankooda ku aaddan in xiriirkaasi loo beddelo iskaashi wax-ku-ool ah oo horseeda danaha iyo barwaaqada labada shacab.

Kulankan ayaa imanaya xilli Soomaaliya ay dadaal ugu jirto xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ay la leedahay dalalka gobolka iyo kuwa caalamka, iyadoo kulamada noocan oo kale ah ay fursad u yihiin in la horumariyo xiriirrada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments