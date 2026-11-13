Mooyaale: Gantaallo Culus oo Lagu Garaacay xaafaddaha Soomaalidu Degto

Mooyaale – Wararka ka imanaya magaalada Mooyaale ayaa sheegaya in gantaallo culus lagu garaacay guryo iyo goobo muhiim ah oo ku yaalla deegaannada ay Soomaalidu ka degto magaaladaasi, taas oo dhalisay khasaare hantiyeed iyo cabsi xooggan oo soo wajahday dadka shacabka ah.
Duqeymahan ayaa la sheegay inay sababeen burbur hantiyeed, iyadoo xaaladda amni ee magaalada ay haatan tahay mid aad u cakiran, isla markaana ay sii kordhayaan walaaca laga qabo badqabka dadka rayidka ah.
Dagaalka ayaa la xiriira iska horimaadyo u dhexeeya dhinacyada Soomaalida iyo Oromada, kuwaas oo muddooyinkii dambe ka socday deegaanno ka tirsan xadka ay wadaagaan dowlad-deegaanka Soomaalida iyo Oromia.
From the comments