Ramaphosa oo Warqadaha Aqoonsiga Ka Guddoomay Danjiraha Cusub ee Soomaaliya

Danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan dalka Koonfur Afrika, Aadan Isaaq, ayaa si rasmi ah warqadihiisa aqoonsiga danjirenimo (Letter of Credence) ugu gudbiyay Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa.
Danjire Aadan Isaaq ayaa sheegay in ay sharaf weyn u tahay inuu Soomaaliya ku matalo dalka Koonfur Afrika, isagoo xusay in mudnaanta koowaad ee shaqadiisu ay noqon doonto xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga labada dal.
Waxa uu tilmaamay in dadaalladiisa diblomaasiyadeed ay xoogga saari doonaan dhinacyada ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, amniga iyo xiriirka diblomaasiyadeed, si loo horumariyo danaha Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed.
From the comments