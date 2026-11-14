Baraawe oo Yeelatay Warshad Cusub oo Soo Saarta Ogsijiinta Caafimaadka

Hoggaamiyaha Dowladda Koonfur Galbeed, Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa xarigga ka jaray warshad cusub oo soo saarta ogsijiinta caafimaadka, taas oo laga hirgeliyey Isbitaalka Guud ee degmada Baraawe.
Warshaddan ayaa la filayaa inay wax weyn ka qabato baahida ogsijiinta caafimaadka ee isbitaalka, gaar ahaan bukaannada xaaladaha degdegga ah ku jira iyo dadka qaba xanuunnada u baahan taageerada neefsashada.
Hirgelinta warshaddan ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo adeegyada caafimaadka ee degmada Baraawe iyo deegaannada hoos yimaada, iyadoo kor u qaadaysa awoodda isbitaalka ee bixinta adeegyo caafimaad oo tayo leh.
From the comments