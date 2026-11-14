Dagaal Beeleed Khasaare Nafeed Geystay oo Ka Qarxay Deegaanno Hoostaga Magaalada Cadalle

Cadalle, Shabeellaha Dhexe – Dagaal beeleed culus ayaa saaka ka qarxay deegaanno hoostaga magaalada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, kaas oo sababay dhimashada in ka badan 10 qof, halka tiro kale oo badan ay ku dhaawacmeen.
Sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta, dagaalka ayaa u dhexeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda laba beelood oo isku haya muran dhuleed iyo colaado soo jireen ah oo muddooyinkii dambe ka taagnaa deegaanka.
Wararka ayaa sheegaya in dadaallo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu dhex-dhexaadiyo dhinacyada dagaallamaya ay hore u dhaceen, balse aysan xal waara ka dhalan, iyadoo colaadda ay marar badan dib u soo cusboonaatay.
From the comments