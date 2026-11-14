Goobjoog
EN

War

Soomaaliya iyo Hindiya oo Muqdisho ka Bilaabay Wadahadalladii Ugu Horreeyay ee Xafiisyada Arrimaha Dibadda

Muqdisho, 14 Nofeembar 2026 – Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Hindiya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabay wadahadalladii ugu horreeyay ee wada-tashiga xafiisyada arrimaha dibadda ee labada dal, kuwaas oo…

Soomaaliya iyo Hindiya oo Muqdisho ka Bilaabay Wadahadalladii Ugu Horreeyay ee Xafiisyada Arrimaha Dibadda

Published November 14, 2026 - Updated November 14, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah

Muqdisho, 14 Nofeembar 2026 – Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Hindiya ayaa maanta magaalada Muqdisho ka bilaabay wadahadalladii ugu horreeyay ee wada-tashiga xafiisyada arrimaha dibadda ee labada dal, kuwaas oo diiradda lagu saarayo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo ballaarinta iskaashiga labada dhinac.

Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya, Mudane Xasan Maxamed Cali, ayaa xarunta wasaaradda ku qaabilay wafdi ka socda dowladda Hindiya oo ay hoggaaminayso Marwo Sripriya Ranganathan, Xoghayaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Hindiya u qaabilsan Arrimaha Baasaboorrada, Fiisooyinka iyo Muwaadiniinta Hindiya ee dibadda ku nool.

Labada dhinac ayaa kulankooda kaga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka laba geesoodka ah, loona ballaarin lahaa iskaashiga dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo horumarinta.

Wadahadalladan oo markii ugu horreysay ay yeeshaan labada wasaaradood ee arrimaha dibadda ayaa maanta furmay, waxaana la filayaa inay soo gabagaboobaan berri oo ay taariikhdu tahay 15-ka Nofeembar 2026.

Kulamadan ayaa qayb ka ah dadaallada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya ku doonayso xoojinta xiriirka ay la leedahay dalalka saaxiibka ah iyo ballaarinta iskaashiga caalamiga ah.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments