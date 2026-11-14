Goobjoog
EN

War

Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Dil Toogasho ah ku Xukuntay Askari Dilay Ninkii Hore u Qabay Xaaskiisa

Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta dil toogasho ah oo ah Qisaasta Marxuum Maxamed Maxamuud Axmed ku xukuntay Dable Nisa Tahliil Guure Culusow Caraale, oo loo yaqaanay…

Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo Dil Toogasho ah ku Xukuntay Askari Dilay Ninkii Hore u Qabay Xaaskiisa

Published November 14, 2026 - Updated November 14, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ayaa maanta dil toogasho ah oo ah Qisaasta Marxuum Maxamed Maxamuud Axmed ku xukuntay Dable Nisa Tahliil Guure Culusow Caraale, oo loo yaqaanay “Lagatay”, kana tirsanaa Ciidanka Duufaan.

Eedeysanaha ayaa lagu soo oogay inuu dilay Marxuum Maxamed Maxamuud Axmed, kaas oo hore u qabay haweeney ay kala tageen eedeysanaha Tahliil muddo toddobo sano ka hor ah, isla markaana ay u dhashay shan carruur ah.

Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida ayaa baaris dheer kaddib codsaday in kiiska loo qaado maxkamad, waxaana codsigaas la oggolaaday 12-kii Nofeembar ee bishan.

Maxkamadda ayaa dhageysatay kiiska, iyadoo garsoorayaashu yeesheen wadatashi dheer, ugu dambeyntiina soo saaray xukunka dilka toogashada ah oo ah Qisaasta marxuumka.

Go’aanka maxkamadda waxaa warbaahinta u xaqiijiyey Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments