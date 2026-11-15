Goobjoog
EN

War

Cali Guudlaawe oo Sarkaal Ciidan u Magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), ayaa Korneel Cabdullaahi Barre Cilmi u magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan. Magacaabistan ayaa lagu shaaciyay digreeto uu hoggaamiyaha Hirshabeelle…

Cali Guudlaawe oo Sarkaal Ciidan u Magacaabay Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan

Published November 15, 2026 - Updated November 15, 2026

Akhris 1 daqiiqo ah

Hoggaamiyaha Dowlad Goboleedka Hirshabeelle, Mudane Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe), ayaa Korneel Cabdullaahi Barre Cilmi u magacaabay Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Hiiraan.

Magacaabistan ayaa lagu shaaciyay digreeto uu hoggaamiyaha Hirshabeelle soo saaray, taas oo warbaahinta la wadaagay Agaasime Ku-xigeenka Warfaafinta iyo Xiriirka Bulshada Madaxtooyada Hirshabeelle, Mahad Axmed Calasoow.

Korneel Cabdullaahi Barre Cilmi oo ah sarkaal ciidan ayaa loo igmaday hoggaaminta maamulka Gobolka Hiiraan, isaga oo xilkan kala wareegaya maamulkii ka horreeyay.

Magacaabista Guddoomiyaha cusub ayaa la filayaa inuu la yimaado dadaallo lagu xoojinayo maamulka, amniga iyo adeegyada bulshada ee Gobolka Hiiraan.

Hoggaamiyaha Hirshabeelle ayaa Korneel Cabdullaahi Barre Cilmi u rajeeyay inuu si hufan uga soo baxo mas’uuliyadda loo igmaday, isla markaana uu ka shaqeeyo nabadda, amniga iyo horumarinta gobolka.

Magacaabistan ayaa imaanaysa xilli Gobolka Hiiraan ay ka jiraan xaalado siyaasadeed iyo tabashooyin maamul oo u baahan wadahadal iyo xal waara.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments