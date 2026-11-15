In ka Badan 10,000 oo Qof oo ku Barakacay Dagaallada ka Socda Mooyaale

In ka badan 10,000 oo qof ayaa ku barakacay gudaha dalka Kenya, kaddib markii colaadaha ka socda deegaanka Mooyaale, kuwaas saameyn ku yeeshay deegaannada xuduudda la leh Kenya, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Marsabit.
Guddoomiyaha ayaa ka digay in dadka ka soo barakacaya dagaallada iyo qulqulka qaxootiga Itoobiya ay cadaadis xooggan ku hayaan adeegyada caafimaadka iyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka barakacayaasha ah.
Wuxuu sheegay in goobaha ay ku nool yihiin dadka barakacay ay noqdeen kuwo ciriiri ah, iyadoo ay sii kordhayaan baahiyaha caafimaad, yaraanta dawooyinka iyo dhibaatooyinka la xiriira nafaqo-xumada.
Welwelka ugu weyn ayaa ka dhashay xaqiijinta kiisas cudurrada jadeecada iyo rubella, kuwaas oo kordhiyay cabsi laga qabo in cudurro kale ay ku faafaan xeryaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah iyo qaxootiga.
Mas’uuliyiinta deegaanka ayaa ku baaqay in la ballaariyo tallaallada ka hortagga cudurrada, lana xoojiyo la socodka xaaladaha caafimaad, si looga hortago faafitaanno cusub.
Sidoo kale, waxaa la dalbaday in dadka ay saameeyeen colaadaha la gaarsiiyo gargaar nafaqo, dawooyin, biyo nadiif ah iyo adeegyada nadaafadda iyo fayadhowrka.
Xaaladdan ayaa muujinaysa saameynta ay colaadaha ka socda Itoobiya ku yeelanayaan dalalka deriska ah, gaar ahaan deegaannada xuduudaha, halkaas oo dadka rayidka ah ay wajahaan barakac iyo xaalado bani’aadannimo oo sii adkaanaya.
Hay’adaha gargaarka iyo maamulka deegaanka ayaa wajahaya baahi sii kordheysa oo ku aaddan wax ka qabashada xaaladda, iyadoo laga cabsi qabo in ciriiriga goobaha barakacayaasha iyo adeegyada caafimaad ee xaddidan ay sii xumeeyaan xaaladda dadka nugul.
From the comments