Goobjoog
EN

XAFIISKA RA'IISULWASAARAHA DALKA

Dowladda Soomaaliya oo xoogga saareysa amniga iyo horumarinta adeegyada dijitaalka ah

Muqdisho, 15 Nofeembar 2026: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa kormeer ku sameeyay xarunta Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda, oo dhawaan lagu sameeyay dib-u-dhis iyo casriyeyn. Intii uu…

Dowladda Soomaaliya oo xoogga saareysa amniga iyo horumarinta adeegyada dijitaalka ah

Published November 15, 2026 - Updated November 15, 2026

Akhris 2 daqiiqo ah


Muqdisho, 15 Nofeembar 2026: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xamsa Cabdi Barre, ayaa kormeer ku sameeyay xarunta Wasaaradda Isgaarsiinta iyo Teknolojiyadda, oo dhawaan lagu sameeyay dib-u-dhis iyo casriyeyn.

Intii uu kormeerka ku jiray, Ra’iisul Wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay masuuliyiinta Wasaaradda, taas oo lagu soo bandhigay waxqabadka, siyaasadaha iyo qorshayaasha lagu horumarinayo adeegyada isgaarsiinta iyo nidaamka dijitaalka ah ee dalka.

Mashaariicda la soo bandhigay waxaa ka mid ah dib-u-soo celinta xiriirka Soomaaliya iyo Ururka Boostada Adduunka (UPU), iyo mashruuca isku-xirka dijitaalka ee dalalka Bariga Afrika, kaas oo lagu horumarinayo adeegyada internet-ka iyo is-dhexgalka dijitaalka ee gobolka.

Ra’iisul Wasaare Xamsa ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay mideynta nidaamka isgaarsiinta dalka, xoojinta amniga dijitaalka ah iyo ilaalinta xogta iyo kaabeyaasha muhiimka ah ee dalka.

Waxa uu sidoo kale carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo in Wasaaraddu yeelato awood farsamo iyo shaqaale u diyaarsan la jaanqaadidda horumarka teknolojiyadda.

Ugu dambeyn, Ra’iisul Wasaaruhu waxa uu bogaadiyay dib-u-dhiska iyo bilicda xarunta Wasaaradda, isaga oo sheegay in goob shaqo oo wanaagsan ay kor u qaaddo hufnaanta iyo wax-soo-saarka shaqaalaha.

Goobjoog Newsletter

Ka hel Goobjoog wixii cusub.

Warar iyo falanqayn, iimaylkaaga.

From the comments